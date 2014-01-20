Золотодобыча в Оймяконском районе Якутии перевыполнена на 1710 кг

Начало очередного года – время для подведения итогов года уходящего. Итак, каковы же результаты прошедших двенадцати месяцев 2013 года в наиважнейшей для Оймяконского района Якутии промышленной отрасли – золотодобыче?

Общий план, который ставился в начале года перед предприятиями, осуществляющими добычу золота в улусе, – 6946 кг. Учитывая нарастающие объёмы промышленности, неудивительно, что необходимая отметка была достигнута уже осенью.

По итогам же всего года – серьёзное перевыполнение, которое составило 124,6%, или 8656 кг золота. По сравнению с итогами 2012 года также крупный отрыв – 8656 против 7199 кг. Крупные показатели не могут не радовать – особенно учитывая падение цен на золото в 2013-м.

Среди предприятий по добыче золота наиболее отличились: ЗАО «Победа» (130% перевыполнения плана), ЗАО «Айхал» (137,3%), ЗАО «Эрэл» (136,9%), с/а «Тал» (в 3,2 раза), ОАО «Сарылах-Сурьма» (в 6,4 раза), ООО «Виктория» (в 3,6 раза), ООО «Восток» (в 2,7 раза), ООО «Альчанец» (175,7 %), ООО «Турах» (175,6%), ООО «Удума» (150,8%).

По оценкам, на сегодняшний день в золотодобывающей отрасли в Оймяконском районе трудится около 2300 человек.

ОАО «Сарылах-Сурьма» по итогам года показало небольшое перевыполнение в выпуске 30%-го сурьмяного концентрата, пишет ЯСИА со ссылкой на газету "Северная заря".

ZRPRESS.RU, Владивосток.