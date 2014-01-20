В 2014 году власти Якутии планируют ввести не менее 450 тыс. кв. метров жилья

Как сообщает ЯСИА, в Год села в Республике Саха в рамках движения добрых дел "Моя Якутия в XXI веке" оказана государственная поддержка строительству более 100 объектов в 28 районах на общую сумму более 307 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2012 году (205 млн рублей). Об этом сообщил министр архитектуры и строительного комплекса Якутии Сергей Дереповский во время годового отчета ведомства.

"Введено в эксплуатацию 38 объектов, в том числе 10 детских садов на 460 мест, 5 объектов образования, четыре объекта спорта, 16 объектов спорта, 2 многофункциональных центра культуры и спорта, - отметил министр. - Кроме того, увеличена доля софинансирования из республиканского бюджета с 40 до 50 % от общей суммы строительства. Также повысилась сметная стоимость объектов – с 30 до 40 млн рублей. Эти изменения позволят существенно снизить затраты муниципальных образований на строительство и повысить качество строящихся социальных объектов".

По информации Дереповского, свои жилищные условия улучшили более 3,2 тысяч семей, в том числе 450 молодых семей. "В прошлом году введены в эксплуатацию 10 многоквартирных домов на 173 квартиры в муниципальных образованиях республики для работников бюджетной сферы, -сказал министр. - В этом году на эти цели предусмотрено более 150 млн рублей".

На реализацию подпрограммы "Индивидуальное жилищное строительство" в текущем году будет направлено более 500 млн рублей, что на 20% больше уровня прошлого года. Кроме того, увеличен размер льготного (беспроцентного) займа сроком на 10 лет. В среднем размер займа увеличивается на 30%. Также предусмотрены компенсации транспортных расходов для застройщиков арктических и северных районов. В прошлом году министерством было направлено более 17 млн рублей на транспортные компенсации.

Еще 189,1 млн рублей направлено на обустройство зон индивидуальной жилой застройки по объектам инженерной инфраструктуры, расположенным в сельской местности.

Минстрой ставит своей целью на этот год ввод жилья в объеме не менее 450 тыс кв метров, в том числе 125 тыс кв метров ИЖС. Кроме того, в этом году будет ликвидировано более 100 тыс кв метров аварийного жилья. На полную ликвидацию ветхого жилого фонда в республике предусмотрено более 8,2 млрд рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ. "Но нам необходимо изыскать свои собственные средства на эти цели", - уточнил Дереповский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.