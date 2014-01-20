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Объемы добычи драгметаллов в Магаданской области продолжают расти

20 Января 2014, 15:19 | Дальний Восток

По данным областного министерства природных ресурсов и экологии в 2013 году в Магаданской области было добыто 21 тонна 353,4 кг золота и 903 тонны 931 кг серебра. По сравнению с 2012 годом объемы добытого драгметалла увеличились на 616,4 кг золота и 69,2 тонны серебра.

Рост добычи золота произошел за счет предприятий, разрабатывающих россыпные месторождения. Больше всего золота добыто в Ягоднинском (6,5 тонн), Сусуманском (5 тонн) и Северо-Эвенском (3,7 тонны) районах. Основным серебродобывающим районом остается Омсукчанский.

Как прокомментировал итоги года губернатор Владимир Печеный, способность предприятий успешно работать даже в условиях сложной рыночной конъюнктуры говорит о стабильной ситуации в горнодобывающей отрасли.
«Пока цена на золото была достаточно высокой, наши предприятия вкладывали полученную прибыль в обновление техники, совершенствование технологий, прирост запасов. Поэтому теперь, когда цена снизилась, они не уменьшают объемов добычи золота», - сказал губернатор.

Руководитель Магаданской области добавил, что в наступившем году в регионе также прогнозируется дальнейшее увеличение добычи драгоценных металлов, сообщает портал администрации Магаданской области.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Автор: По материалам пресс-службы
Теги: золото  драгметаллы  магадан  месторождения  добыча  середро  Колыма  итоги 



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