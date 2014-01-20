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Профсоюзы снова вывели водителей частных автобусов на пикетирование мэрии Петропавловска
17 января профсоюзы организовали новый пикет водителей пассажирского транспорта у входа в здание администрации Петропавловска-Камчатского. По свидетельству очевидцев, на пикете было не более 25 водителей. Это перевозчики, не пожелавшие принять участие в городском конкурсе на пассажирские перевозки, и с 1 января не имеют права работать на городских маршрутах, пишет РАИ "Камчатка-Информ".
Как сообщает Федерация профсоюзов Камчатки, как и на первом пикете, они требовали от руководства сохранения рабочих мест, а также честного и прозрачного проведения конкурса на организацию пассажирских перевозок в Петропавловске-Камчатском. Профсоюзы подготовили для водителей лозунги: «НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН», «НЕТ АВТОБУСНЫМ «КОЛХОЗАМ», «НЕ ЛИШАЙТЕ НАС РАБОТЫ», «НЕТ ПЕРЕДЕЛУ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК», «ХВАТИТ ДУШИТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС», «МОЙ АВТОБУС - МОЯ РАБОТА», «Я СВОЮ СЕМЬЮ КОРМЛЮ САМ», «СЛУГИ НАРОДА» НЕ МЕШАЙТЕ НАМ РАБОТАТЬ» и т.д.
Всех собравшихся на пикет пригласили в мэрию на встречу с руководством города. Где выяснилось, что протестующих водителей приглашали на совещание, а они почему-то предпочли пикет. Тем не менее власти намерены продолжить диалог. На 24 января назначено совместное собрание с руководством предприятий, выигравших конкурсы на пассажирские перевозки в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили в мэрии, перевозчикам будет предложено найти компромисс в затянувшемся споре. Один из вариантов решения проблемы - привлечение не участвовавших в конкурсе владельцев автобусов к работе на городских маршрутах.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2014 года право перевозить пассажиров по регулярным маршрутам городской сети получили предприятия, которые соответствовали всем условиям и критериям, указанным в конкурсной документации. Контракты заключены с 9 перевозчиками. Все предприятия, привлечённые к работе на регулярных маршрутах, имеют достаточное количество автобусов, чтобы обеспечить бесперебойную работу по всем городским направлениям. Сегодня на линию ежедневно выходит порядка 200 автобусов большой вместимости, тогда как в прошлом году на маршрутах работало всего 170 автобусов. Отмечается, что при выборе победителей по всем лотам особое внимание уделялось наличию у предприятия автосервиса и медицинской службы. Как отметил председатель Комитета городского хозяйства Владимир Каюмов, горожане должны быть уверены в технической исправности автобусов и состоянии здоровья водителей, а ежедневный медосмотр сотрудников и проверка технического состояния машин – обязательное условие работы в сфере регулярных пассажирских перевозок.
Кроме того, автобусы привлечённых к перевозкам предприятий оснащены навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, которая в режиме реального времени позволяет не только отслеживать местоположение техники, но и смотреть, с какой скоростью осуществляется движение.
По данным мэрии, с этого года к перевозке пассажиров по договору с администрацией привлечен предприниматель, работающий на микроавтобусах. Победителем по 11 выставленным лотам признан ИП Гринчук. Имея 20 собственных машин, предприниматель объединился с несколькими перевозчиками и заявился к участию в конкурсе с парком техники в 87 единиц. Сегодня они работают по 8 городским маршрутам - №№ 2, 4, 9, 12 21, 22, 23 и 30. На линию в будние дни техника выходит в 6-6.30 утра. В парке машины Istana и Mersedes. Предусмотрен и резерв, который при необходимости может быть привлечён к перевозке пассажиров.
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