Сити-менеджеры в Приморье "меняют" мэров

В муниципалитетах Приморья подводят итоги конкурсов на замещение должности главы администрации (сити-менеджера) в соответствии с недавними изменениями в краевом законодательстве. До конца года, как ожидается, должны быть заключены контракты с новыми руководителями Дальнереченска и Спасска-Дальнего.

Изначально конкурсы на замещение должности главы администрации в этих городах предполагалось провести в конце ноября, однако они были отложены в связи с вступлением в силу краевых законов, которые уточнили список требований к кандидатам в сити-менеджеры в части возраста и стажа работы. В итоге утверждение глав администраций в местных думах состоялось уже в декабре. Так, 16 декабря главное кадровое решение года было утверждено и в Дальнереченске, где главой администрации стал Сергей ВАСИЛЬЕВ, ранее возглавлявший территориальную избирательную комиссию Дальнереченского городского округа. До заключения контракта с Васильевым полномочия главы администрации будет исполнять первый заместитель главы Александр ЧЕРНЫХ.

Нового руководителя после некоторой задержки, связанной с новациями в краевом законодательстве, к концу года должен получить и Спасск-Дальний. 12 декабря конкурсная комиссия провела собеседование с тремя претендентами на пост сити-менеджера и представила их кандидатуры для голосования на ближайшем заседании думы Спасска-Дальнего. Как ожидается, кресло главы администрации – теперь уже без приставки и.о. – займет Вадим МИРОНЕНКО, хорошо известный приморцам по многолетней работе в качестве директора «Дальэнергосбыта». С 2012 по 2014 год Вадим Мироненко являлся директором МУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока».

Напомним, что и Спасск-Дальний, и Дальнереченск уже давно управляются по схеме «глава города – глава администрации». В Уссурийске, который отказался от прямых выборов мэра летом 2014 года, новая схема властной конструкции полностью заработала после проведения конкурса и утверждения главой администрации экс-депутата Думы Владивостока Евгения КОРЖА, которое произошло 1 декабря. Что касается остальных муниципальных образований Приморья, где еще не введен институт сити-менеджмента, то им надлежит прописать новую схему избрания руководителей в своих уставах. Согласно принятому в середине ноября 2014 года краевому закону о реформе местного самоуправления, сделать это необходимо в течение трех месяцев. При этом главы, избранные до вступления закона в силу, смогут доработать до конца срока своих полномочий.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.