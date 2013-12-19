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Губернатор Камчатки пообещал сильно не повышать энерготариф в 2014 году
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заверил, что энерготарифы на полуострове в 2014 году поднимутся только с 1 июля. Они вырастут на 4-9 %.
Как передает пресс-служба правительства края, накануне на итоговом заседании Законодательного собрания губернатор коснулся вопроса энерготарифов на 2014 год. «Хочу довести информацию до жителей, что с 1 июля 2014 года по теплу нас ожидает незначительное повышение. Для населения рост тарифа на теплоэнергию составит в среднем 4,2 %, для предприятий – 9 %.
В некоторых отдаленных муниципальных образованиях, где тариф ниже среднего по краю, увеличение составит порядка 6 %», – сказал Владимир Илюхин. По его словам, рост тарифа на электроэнергию также произойдет только с середины следующего года – на 4 % для жителей и на 7 % - для предприятий.
Вместе с тем в следующем году краевые власти запланировали датировать камчатскую энергетику на семь миллиардов рублей из бюджета, что на полтора миллиарда больше, чем в 2013, сообщает ИА «Кам 24».
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