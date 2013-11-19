Дальний Восток не может справиться с ростом цен на бензин

Розничные цены на бензин на прошлой неделе в регионе продолжили рост.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, подорожание зафиксировано в Амурской области (литр Аи-95 подорожал на 50 копеек, Аи-92 - на 25 копеек) и Приморском крае (на 52 копейки за литр и 20 копеек за литр соответственно).

Немного подорожал бензин и в ряде регионов Центрального, Южного и Приволжского округов, но там повышение цены было менее существенным.

В среднем по России литр Аи-95 на прошлой неделе стал дороже на 1 копейку. Цена на Аи-92 осталась на уровне прошлой недели. Дизельное топливо - подешевело: летнее - на 6 копеек за литр, зимнее - на 33 копейки соответственно.

Больше всего летнее дизтопливо подешевело в Дагестане (на 50 копеек за литр), Москве (на 23 копейки).





Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.