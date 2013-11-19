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Дальний Восток не может справиться с ростом цен на бензин

19 Ноября 2013, 17:02 | Дальний Восток

Розничные цены на бензин на прошлой неделе в регионе продолжили рост.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, подорожание зафиксировано в Амурской области (литр Аи-95 подорожал на 50 копеек, Аи-92 - на 25 копеек) и Приморском крае (на 52 копейки за литр и 20 копеек за литр соответственно).

Немного подорожал бензин и в ряде регионов Центрального, Южного и Приволжского округов, но там повышение цены было менее существенным.

В среднем по России литр Аи-95 на прошлой неделе стал дороже на 1 копейку. Цена на Аи-92 осталась на уровне прошлой недели. Дизельное топливо - подешевело: летнее - на 6 копеек за литр, зимнее - на 33 копейки соответственно.

Больше всего летнее дизтопливо подешевело в Дагестане (на 50 копеек за литр), Москве (на 23 копейки).


 

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: АЗС  цены  бензин  топливо 



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Комментарии

  • Неедрос11:58, 20.11.2013#

    Так Едриллы "поддерживают" развитие ДВ. . . Цена на бензин в среднем по России меньше на три(!) рубля, чем в ДВ регионе. . . ))

  • Псевдоним12:10, 20.11.2013#

    А так проще - чем больше народа сбежит с Дальнего Востока, тем меньше проблем у правительства.

  • Псевдоним12:39, 20.11.2013#

    уроды- в анучино дизельное стоит 36. 19

  • Псевдоним14:02, 20.11.2013#

    в дальнике 36. 60 лето 37. 60 зима.

  • Псевдоним12:41, 20.11.2013#

    А ДТ вообще самое дорогое в производстве. Скоро будет стоить дороже АИ-98.

  • Псевдоним04:36, 21.11.2013#

    так у нас и зп выше чем "в среднем по России". . )

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