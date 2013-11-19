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Наводнение на Дальнем Востоке подняло цены на сою на 4 рубля
Цена на сою в этом году поднялась с прошлогодних 11-12 рублей за кг до 15-16 рублей за кг. Оптовики говорят о том, что этот рост, спровоцированный потерями на полях, прежде всего, Амурской области, произошел еще в конце лета.
Осенние месяцы перемен не принесли. В целом цена на рынке сои в Приморье остается стабильной, и оптовые продавцы изменений, по крайней мере, до нового года, не ждут.
В то же время средняя урожайность, по официальным данным, в этом году несколько снизилась по сравнению с прошлым годом с 11,9% до 9,9%, уменьшилось и количество засеянных площадей со 169 тыс. гектаров до 162 тыс. гектаров. При этом показатели валового сбора урожая значительно превышают прошлогодние результаты.
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что сравнивать нынешние результаты с собранным урожаем в 2012 году можно разве что с большой осторожностью, избегая соблазна победных рапортов. Все-таки прошлый год принес большие потери на полях в связи с неблагоприятными природными факторами. Почва была переувлажнена, техника вплоть до заморозков не могла войти в поле, хозяйства считали убытки. Об этом, собственно, и говорят официальные данные на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия. Если в прошлом году к середине ноября было убрано всего порядка 40 тыс. гектаров, то на эту же дату сейчас убрано примерно 140 тыс. га.
Снижение урожайности в этом году сельхозпроизводители также объясняют переувлажнением почвы из-за летних дождей. На некоторых участках она упала до 5 центнеров с гектара.
«Переувлажнение почвы в этом году тоже принесло ущерб, - говорит заместитель директора ООО «Черниговский продукт» Владимир ХИЖИНСКИЙ, - он, конечно, не катастрофический, но мы получили значительно меньше прибыли. В этих условиях справедливая цена на сою должна быть в пределах 18 рублей за кг, если говорить о расширенном воспроизводстве».
В то же время именно этот год принес рекордный за последние несколько лет урожай в отдельных предприятиях. Компании «Мерси Трейд» удалось вывести урожайность на своих соевых полях на уровень 22,3 центнера с гектара, а на отдельных участках она достигла 30 центнеров с гектара. К тому же уборочную эти хозяйства завершили еще три недели тому назад. Как известно, компания «Мерси Трейд» с самого начала выстраивала производство, используя инновационные технологии, в том числе и в растениеводстве. Президент Инвестиционной группы «МИГ», которой принадлежит «Мерси Трейд», Станислав ЕРМОЛЕНКО считает, что выстроенная у них система производства представляет собой не столько сельское хозяйство, сколько аграрную промышленность. Предприятие постоянно ищет пути повышения эффективности производства, изучает мировую практику и внедряет новые технологии. Урожай сои этого года был получен на основе канадских семян.
Компания «Мерси Трейд» выращивает сою в основном для обеспечения кормовой базой собственного свинокомплекса. Но в компании не исключают возможности выхода на мировой рынок, прежде всего японский и китайский. Тем более мировой рынок выглядит достаточно привлекательным для российских продавцов даже при условии нынешнего роста цены на внутреннем рынке.
«Цена сои такой волатильности, как у кукурузы, к счастью, не имеет в этом году, - говорит Станислав Ермоленко, - если на кукурузу цена на мировом рынке упала за счет новых производителей, таких, например, как Индия и Украина, то на сою существенных изменений не было. Соя в отличие от кукурузы имеет много качественных параметров, в том числе содержание протеина, поэтому и цена ее колеблется от 550 до 900 долларов за тонну».
Впрочем, работать с иностранцами сегодня готовы в лучшем случае единичные хозяйства. Поэтому при всей ценовой привлекательности внешнего рынка приморская соя, по мнению оптовиков, и в этом году в основном будет реализована на внутреннем рынке. Спрос на сою в российских регионах по-прежнему достаточно высок. В крае есть несколько относительно крупных потребителей этого продукта. Частично она будет реализована через переработчиков.
По некоторым оценкам, ежегодно порядка 40 тыс. тонн сои реализуется в виде экструдированного продукта, причем география поставок включает в себя многие регионы страны, от Хабаровска до финской границы. В этом году, отмечают продавцы, сложилась благоприятная конъюнктура рынка экструдированной сои для Приморского края. Если в Амурской области ее предлагают по 21,5 рубля за кг, то в Приморье цена находится на уровне 20 руб. за кг. При этом, отмечают в компании «Элтикон ДВ», стоимость переработки осталась на уровне прошлого года и составляет 2,5 рубля на кг.
Елена АБАШЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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