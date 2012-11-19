Чешские авиалинии: проблемы только начинаются

Чешское правительство уже не первый раз пытается «избавиться» от нерентабельной Czech Airlines.

Еще в 2009 году государство пыталось продать 91,5% акций перевозчика. Но, в соответствии с критериями подбора покупателя, ни одна компания не смогла предложить достойную сумму за предприятие. В результате долгих торгов правительство передумало продавать Чешские авиалинии, задумав программу реструктуризации на три года. По итогам 2011 года убытки национального перевозчика до вычета налогов составили 11,8 миллионов долларов. Как видно, Чехия не смогла справиться с кризисом национального авиаоператора, несмотря на некоторые инновации — например, возможность купить авиабилеты в Израиль и другие страны мира через интернет, низкие цены на все дополнительные услуги и многое другое.

Chezh Airlines, член альянса авиакомпаний SkyTeam, еще пока является национальной авиакомпанией Чешской республики со штаб-квартирой в Пражском аэропорту Рузине. Основная деятельность — рейсы (в том числе и чартерные) по Азии и Европе, грузовые перевозки по 89 направлениям. На данный момент в распоряжении авиакомпании 29 самолетов. Существует собственная программа лояльности для постоянных клиентов “Ok Plus”.

Основана компания «Чешские авиалинии» в 1923 году еще чехословацким правительством. Первый полёт был выполнен уже спустя месяц. До 1994 году носила название «Чехословацкие авиалинии», откуда и пошло сокращение CSA на логотипе.

Изначально компания выполняла рейсы только в пределах страны. Первый международный рейс — полёт в Загреб. Чуть позже было открыты линии полетов с Риекой и Дубровником. Через три года открыто сообщение Прага – Бухарест, а в 1936 году авиакомпания соединила Прагу и Москву. В 1938 году пошли регулярные рейсы во Францию, Италию, Бельгию и Румынию. Во время Второй Мировой Войны флот Чехословацких авиалиний был передан немецкой Lufthansa. В 1946 году вновь начались национальные рейсы, открылись и новые международные линии. В 1962 компания выполнила первый трансатлантический полет из Праги в Гавану. Позже начали продаваться дешевые авиабилеты на все направления, которые были доступны для граждан Советского Союза.

В 2000 году Чешские авиалинии начали продавать билеты через интернет. Прекращена эксплуатация самолетов советского производства. С 2005 года в компании начался серьезный кризис, усугубившийся финансовыми проблемами 2008 года и продолжающийся до сегодняшних дней.

Чешское правительство вновь выдвигает серьезные требования к потенциальному покупателю. Так, основные критерии заключаются в необходимости продолжения развития Чешских авиалиний на дальнемагистральных рейсов и перестройки базового аэропорта Прага-Рузине в один из крупнейших европейских хабов.

В настоящий момент ни «Аэрофлот», ни «Трансаэро» не планируют участие в тендере от Чешского правительства, хотя еще в 2009 году активно проявляли желание приобрести долю. Видимо, длительные попытки чешского правительства изменить ситуацию с прибыльностью национального оператора не вдохновили российских гигантов авиалиний на возможность покупки. Российские авиакомпании покупка не интересует, даже несмотря на то, что самым популярным направлением из Праги в период с 2008 по 2012 годы является Прага-Москва. Также отметим, что статистика показывает, что ежегодно число пассажиров Чешских авиалиний падает на 10-15%, тогда как в прошлом году зафиксировано рекордное уменьшение клиентов — на 22,2%. Такой «актив» потребуется только компании, которая может закрыть глаза на убытки и начать перестраивать всё заново.