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Антивирус Касперского со скидкой — абсолютная безопасность может быть дешевой!

19 Ноября 2012, 12:22 | Дальний Восток

Рынок антивирусного программного обеспечения полон предложений от разных разработчиков:

Comodo Antivirus;

ESET NOD32;

Norton Security;

Dr. Web.

И множество других предложений, как бесплатных, так и с абонентской платой. Отдельным особняком от них стоит Антивирус Касперского, который уже долгие годы занимает лидирующие позиции на рынке. Компания ежегодно предлагает новые универсальные решения, направленные не только на защиту компьютера от вредоносных программ, но и пользовательских данных от кражи.

Учитывая, что существуют различные акции — например, купить антивирус Касперского со скидкой, старый знакомый выглядит очень привлекательным решением для покупки. Только избавился ли он от прошлых «грехов» и готов ли работать на пользователя беспрерывно верой и правдой?

Антивирус Касперского: быстро, легко, без надоедания

Начать стоит с того, что Антивирус Касперского перестал быть серьезно требовательным к ресурсам компьютера. Минимально подходящие параметры составляют: 800 MhZ процессор (на данный момент минимум составляет 1,4 MhZ), оперативная память 256 Mb (сейчас минимум составляет 2056 Mb). Данная конфигурация обеспечивает тихую и незаметную работу антивируса. Он напоминает о себе только во время обновления, нисколько не подтормаживая систему и заставляя её надолго задумываться при открытии почты или просмотра тяжелых интернет-сайтов.

Что понимает Касперский под понятием антивирус? Оказывается, целый комплекс отдельных приложений:

Файловый антивирус;

Почтовый антивирус;

Веб-антивирус (защита интернет-трафика);

IM-антивирус (защита трафика программ для обмена мгновенными сообщениями);

Контроль программ (поведение и связь с интернетом всех установленных программ);

Проактивная защита.

Анти-спам;

Анти-баннер;

Родительский контроль.

Кроме того, в антивирусе реализованы такие интересные и нестандартные функции, как игровой профиль (некоторые функции отключаются, убираются уведомления при переходе в полноэкранный режим), устранение следов активности и виртуальная клавиатура. Также, с помощью пары кликов, можно проверить компьютер на ошибки и возможные лазейки для вирусов.

В целом, Антивирус Касперского является сбалансированным продуктом, который обеспечит хороший уровень защиты пользователя от вирусных атак и троянов. Это оптимальное решение, как для домашнего использования, так и небольших организаций.

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