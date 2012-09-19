Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил подготовить окончательный вариант законопроекта о любительской и спортивной рыбалке в течение месяца, сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Также премьер-министр обратил внимание на цены на рыбу. Глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ сообщил на заседании правительства: «Сетевые ретейлеры не хотят работать с дешевым продуктом. При средней норме рентабельности 30 процентов, чтобы они там ни рассказывали, 30 процентов от норвежской семги, это одни деньги, а 30 процентов от каспийской кильки, как вы понимаете, деньги совсем другие».

Росрыболовство предложило вернуть магазины «Океан» и налаживать сбыт через них.

«Золотой Рог».