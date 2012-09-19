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За год цены на жилье в России взлетели на 10%

19 Сентября 2012, 01:49 | Дальний Восток

Цены на строящееся жилье в России за последний год выросли на 9,9% . И наша страна теперь находится на четвертом месте в мире по темпам роста цен на недвижимость, рассчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank. Всего они обследовали 54 страны.

Причина такого взлета стоимости жилья - поведение самих граждан, которые активно вкладываются в квадратные метры, объясняют составители рейтинга. Если дело пойдет так дальше, то на российском рынке недвижимости может сформироваться очередной пузырь, предупреждают некоторые эксперты.

А если так, то не за горами время, когда он лопнет. Это грозит не только обвалом целого сектора экономики, но и потерей инвестиций - ведь многие покупатели квартир рассматривают их сейчас именно как объект для вложений.

Недвижимость уже сейчас переоценена не меньше чем в два раза, утверждает директор Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ «Высшая школа экономики» Вадим ЗАСЬКО.

При этом цены пухнут буквально на глазах. Например, в августе квадратный метр жилья в столице стоил $4957, а в сентябре - уже 5014, рассчитали эксперты «Индикаторов рынка недвижимости». Вот как подорожание квартир выглядит на примере конкретной семьи. В мае прошлого года наш коллега купил двушку на окраине Москвы за 6,7 млн рублей, теперь она стоит 7,9 млн.

Получается, за год с небольшим стоимость московской квартиры выросла на 18%.

«К сожалению, у нас больше нет инструментов для инвестиций, приносящих такую высокую прибыль и сохранение капитала», - сетует Засько. Такую высокую доходность не обеспечит ни один банковский вклад. Больше можно заработать только играя на фондовом рынке, но такой инструмент для инвестирования всегда сопряжен с высокими рисками.

Возможны ли риски, связанные с таким резким ростом цен на квадратные метры? Напомним, что мировой экономический кризис начался как раз с проблем на американском рынке недвижимости. Но у России своя специфика, поясняет Засько.

По данным эксперта «РГ», быстрее всего сейчас дорожает жилье среднего ценового сегмента, а именно «однушки» и «двушки» ценой от шести до двенадцати миллионов рублей.

«А вот экономсегмент растет в цене чуть медленней. Стабильней же всех ведет себя недвижимость премиум-класса. Цены в этом сегменте растут не очень быстро, но зато они довольно редко падают. Кстати, и в кризисное время элитное жилье снижается в цене далеко не так ощутимо, как это происходит в среднем ценовом сегменте», - говорит Засько.

Недешево обходится и покупка жилья в кредит. «В среднем потребителю приходится доплачивать 20 – 22%. Во всем мире этот показатель гораздо ниже», - рассказывает эксперт «РГ». Плюс у российского рынка недвижимости есть еще одна негативная особенность, продолжает Засько. «Чем доступнее у нас становится ипотека, тем дороже жилье. К сожалению, его начинают не строить больше, а продавать дороже», - сетует эксперт.

По словам Засько, плохим сценарием для российской экономики может стать еще и удорожание коммерческой недвижимости. «Это базовая отрасль для ведения любого бизнеса. И если ее стоимость поднимается, то, соответственно, растут цены на товары и услуги», - напоминает эксперт. И в таких условиях стремительный рост цен на недвижимость может привести к стагнации экономики и замедлению экономического развития, опасается Засько.

По данным составителей рейтинга Global House Price Index, год назад Россия находилась почти в самом конце списка стран по темпам роста цен на жилье. С четвертого квартала 2010-го по четвертый квартал 2011 года цены на жилье в нашей стране снизились на 9,3%. Антилидерами нынешнего рейтинга стали Ирландия, Венгрия и Греция, где цены на жилье за год упали на 14,4, 11,2 и 10,3% соответственно.

Возглавляет список рекордсменов Бразилия с 18,8% роста цен на недвижимость за последний год. На втором месте обосновалась Австрия с показателем 11%. Замыкает тройку лидеров Турция с 10,5%.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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