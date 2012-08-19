Минкомсвязи обещает отменить роуминг внутри страны

19 августа, ZRPRESS. Минкомсвязи может отменить роуминг мобильных операторов внутри страны при совершении ими локальных звонков. При этом в новом законе о связи останется возможность тарифицировать дополнительно соединение между регионами. Операторов обяжут обслуживать абонентов по домашним ценам только внутри гостевого региона. До конца отказаться от наценки при путешествиях по России помешали транзитные доходы магистральных операторов, большинство из которых частично принадлежат государству. Их выручка в связи с полной отменой роуминга может просесть на 5—10%.

Вчера министр связи Николай Никифоров в своем микроблоге в Twitter рассказал об одном из вариантов отмены внутрисетевого роуминга мобильных операторов. «Так просто его (роуминг. — РБК daily) операторы не захотят отменить. Но мы готовим новый закон «О связи», он даст плюсы и операторам, и потребителям. В новом законе не будет роуминга внутри страны (но по межгороду будет)», — отметил министр. В пресс-службе Минкомсвязи отмечают, что ведомство не считает правильной сложившуюся практику дополнительной оплаты услуг связи абонентами при их перемещении внутри страны. «Стоимость звонков абонента должна рассчитываться по тарифам того региона, в котором абонент находится в момент его совершения. Это базовый принцип. Но так как проблема комплексная, она требует всестороннего обсуждения со всеми заинтересованными сторонами», — заверяют в министерстве.

Принципиального решения вопроса ждут в компании МТС: «Мы считаем справедливой систему, при которой абонент платит только за использование сети в домашнем регионе, а оплата междугородних каналов связи и за пропуск трафика в местный тариф не включается». В компаниях «ВымпелКом» и «МегаФон» заявляют, что до того, как будет разработан подробный механизм реализации этой идеи, оценить ее влияние на деятельность компаний они не могут.

В то же время снижение цен на роуминг между регионами может негативно сказаться на выручке транзитных операторов фиксированной связи. Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин полагает, что отмена роуминга в России приведет к дополнительным затратам со стороны мобильных операторов, а также к экономическим потерям операторов магистральной и фиксированной связи. «Конечно, потребуется не только изменение законодательства, но и дополнительные затраты на перенастройку специализированного оборудования. Кроме того, полная отмена роуминга сильно ударит по выручке операторов фиксированной связи — снизится их доход. Однако сохранение междугородней связи в тарифах сотовых операторов может уменьшить риск падения прибыли этих компаний», — считает эксперт.

Юрист в сфере телекоммуникаций Антон Богатов указывает, что пока роуминг вообще не имеет определения в законодательстве. «С юридической точки зрения «роуминг» — понятие нелегальное. Действующее законодательство никак не определяет этот термин. В законе о связи четко прописано, что пользователь платит только за «прием, передачу и хранение электронных сообщений». Отсюда возникает вопрос: должен ли пользователь платить московскому филиалу компании, если он находится в Саратове? Думаю, что обозначенный сегодня министром подход снимет ряд юридических вопросов», — подытожил г-н Богатов.

«Золотой Рог».