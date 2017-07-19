Корпорация Kawasaki взяла Владивосток сервисом

России удалось закрепить на Дальнем Востоке японскую Kawasaki Heavy Industries, специализирующуюся в том числе на поставке газовых турбин малой мощности для когенерации и малых ТЭЦ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В перспективе речь идет о возможности локализации производства турбин в регионе, а пока японцы стремятся извлечь максимум выгоды из обслуживания уже поставленного оборудования. При этом есть риск, что производитель передает эксплуатанту неполную документацию на обслуживание ГТУ, что создает риск выхода из строя оборудования по причине человеческого фактора.

На прошлой неделе ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» (совместное предприятие японских компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Sojitz Corporation) открыло офис во Владивостоке. Это первое в России сервисное подразделение Kawasaki Heavy Industries Ltd. по обслуживанию газотурбинных установок.

После церемонии открытия гендиректор АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН и гендиректор ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» Томоки СИОКАВА подписали договор на поставку деталей для газотурбинных установок Kawasaki, которые используются в качестве основного генерирующего оборудования на мини-ТЭЦ острова Русского во Владивостоке.

ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» зарегистрировано в марте 2017 года во Владивостоке. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Kawasaki Heavy Industries Ltd. принадлежит 51% долей ООО, Sojitz Corporation – 49%. Непосредственно Kawasaki реализует свою продукцию через Sojitz Corporation, таким же образом организовано ее обслуживание.

Недешево, но экономно

Дмитрий Селютин напомнил, что японские ГТУ были выбраны при проектировании станций, как наиболее эффективные среди мировых аналогов и вместе с тем отвечающие высоким требованиям надежности, экономичности и безопасности.

«Во Владивостоке находится одна из главных площадок российско-японского сотрудничества в сфере энергетики – это проект по созданию уникальной энергетической системы острова Русского с использованием передовых японских технологий. Для японских партнеров это был первый подобный проект, реализованный на территории РФ. Я рад подчеркнуть, что совместная работа ДВЭУК и Kawasaki стала знаковым примером сотрудничества современного этапа деловых отношений между Россией и Японией. Отмечу, что наши мини-ТЭЦ с 2012 года обеспечивают надежное энергоснабжение кампуса Дальневосточного федерального университета, Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум», социальных и коммунальных объектов острова Русского. Мы также отвечаем за энергообеспечение мероприятий Восточного экономического форума с участием президента России. В этой связи напомню о прошлогоднем выступлении на пленарном заседании ВЭФ премьер-министра Японии г-на АБЭ, который подчеркнул важность накопленного опыта сотрудничества с японскими предприятиями, включая энергетическую сферу. Вот дословная цитата из его выступления: «Электричество в этом зале производится газовыми турбинами японского производства», - сказал Дмитрий Селютин.

«Уверен, мероприятие, которое мы сегодня проводим, закрепит тесные связи между нашими компаниями, а предстоящая масштабная работа будет только способствовать развитию японско-российских отношений в энергетической сфере», – сообщил Томоки Сиокава по итогам подписания договора.

Напомним, что для малой по мощности станции «Северная» были закуплены две голландские ГТУ (OPRA), для «Центральной» и «Океанариума» - семь японских ГТУ (Kawasaki) большей мощности. При этом после запуска мини-ТЭЦ у ДВЭУК возникли проблемы с японской стороной в части обслуживания установок. В дальнейшем разногласия были улажены, но осадок остался.

Заказчики будут - будут и специалисты

На вопрос корреспондента «Золотого Рога», как на практике будет выстроена схема работы с эксплуатантами оборудования, г-н Сиокава ответил: «Подход можно разделить на две части. Есть срочные вопросы, для решения которых есть представитель компании непосредственно во Владивостоке. И эти вопросы могут решаться на месте. Для каких-то проблем, которые нельзя решить быстро, будут направляться технические специалисты непосредственно от производителя. Как только у нас будет нарастать непосредственно база заказчиков, здесь (во Владивостоке. – Прим. авт.) постоянно будут находиться высококвалифицированные инженеры».

На международной промышленной выставке «Иннопром» председатель правления Kawasaki Heavy Industries Ltd. Сигэру МУРАЯМА заявил, что его компания хотела бы наращивать поставки в Россию газовых турбин.

«Мы (Kawasaki Heavy Industries. – «ЗР») продали несколько газовых турбин на Дальнем Востоке и планируем открыть для них в скором времени сервисный центр, в этом же регионе. Но в среднесрочной перспективе мы бы очень хотели, чтобы российская сторона более активно использовала наши газовые турбины», - сказал г-н Мураяма.

По его словам, представители японских деловых кругов достаточно легко находят общий язык с российскими партнерами. При этом «первое впечатление у японцев обычно не очень сильное».

«Но это до установления контакта с россиянами. Если же налаживается контакт и начинается работа или общение, то с россиянами очень легко находить общий язык, работается без особых проблем. Мы не видим каких-то проблемных моментов в работе с россиянами», - пояснил г-н Мураяма.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», именно ГТУ производства Kawasaki в свое время рассматривались «РАО ЭС Востока» при разработке плана строительства мини-ГТУ-ТЭЦ в г. Артеме.

Ввод в эксплуатацию первой очереди новой Артемовской ТЭЦ в Приморье, которая должна заместить устаревшую Артемовскую ТЭЦ, запланирован на 2020 год, сообщала пресс-служба администрации Приморского края. Ввод в эксплуатацию второй очереди намечен на 2025 год, третьей очереди - на 2027 год. Суммарная потребность новой ТЭЦ в топливе составит около 4,6 млн тонн угля в год, который будет поставляться с Павловского месторождения в Приморье. Новая ТЭЦ сможет вырабатывать не менее 670 МВт (с перспективой расширения до 800 МВт) электроэнергии и не менее 485 Гкал/ч тепловой энергии. Всего станция (в случае реализации проекта в полном объеме) будет состоять из 4 блоков, возведение которых планируется в три очереди. Мощности действующей Артемовской ТЭЦ (400 МВт электроэнергии, 297 Гкал/ч тепловой энергии) будут поэтапно выводиться из эксплуатации до 2025 года.

Генконсул не то видит

Участие в церемонии принял и генеральный консул Японии во Владивостоке Тацухико КАСАИ, дежурно отметивший «высокий уровень деловых отношений между компаниями, что не только способствует укреплению дружеских связей между странами, но и соотносится с планом сотрудничества, который премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее представил президенту России Владимиру ПУТИНУ». В то же время, по данным Деловой газеты «Золотой Рог», дальневосточный бизнес в последнее время очень недоволен позицией, занятой нынешним японским генконсулом. По идее, генконсульство в том числе призвано структурировать на местном уровне естественный процесс развития бизнес-сотрудничества двух стран и направлять его в нужное русло. Однако ряд местных предпринимателей в беседах с корр. «Золотого Рога» неоднократно жаловались, что не видят особого желания и конкретных действий с японской стороны в поддержке их начинаний.

Может быть, дело в том, что г-н Касаи до сих пор так и не поверил в новые инструменты развития, которые запустило правительство России на Дальнем Востоке.

«Прошло не так много времени с тех пор, как Россия перешла к рыночной экономике. И в то же время я считаю, что в силу сложности бюджетного федерализма России, обилия ее природных ресурсов, обширности территории, малой плотности населения, длительности перевозок, высоких затрат на персонал развиваться в ней могут только крупные предприятия, - отмечал год назад в интервью PrimaMedia г-н Касаи. - Вот во Вьетнаме выйти на рынок могут даже мелкие предприятия, например те, которые занимаются розничной торговлей или оказанием услуг, а в России сделать это могут лишь предприятия, обладающие определенной устойчивостью. Японский бизнес с интересом наблюдает за Свободным портом Владивосток и ТОРами, но в то же время, чтобы развернуть там свою производственную деятельность (и деятельность в сфере услуг), необходимо изучить, на каких рынках это производство будет востребовано. Смогут ли Свободный порт Владивосток, ТОРы и другие проекты преломить эту статистику, зависит от успешности их развития. То есть ответственность лежит на ваших плечах».

А пока, по сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», дальневосточные бизнесмены даже указали на не совсем понятную позицию нынешнего генконсула главе Минвостокразвития Александру ГАЛУШКЕ.

Не секрет, что в отличие от китайских инвесторов, которые уже реально вкладывают деньги в Приморье (в агросектор, рыбопереработку и т.д.), японцы большей частью лишь озвучивают перспективные сферы вложений. А значит, рискуют проиграть в большой гонке.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Kawasaki Heavy Industries (создана в 1896 году) - многонациональная корпорация с более чем 50 холдингами, объединяющими свыше 100 компаний в Японии и по всему миру. Изначально группа специализировалась на судостроении, в настоящее время занимается также авиастроением, производством энергоустановок, промышленных роботов, подвижного состава, двигателей, оружия, гидроциклов и мотоциклов, строительством промышленных предприятий. В январе 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство японских компаний Kawasaki Heavy Industries (основной вид деятельности - проектирование, строительство, производство, монтаж, ремонт, демонтаж оборудования и запасных частей) и Sojitz Corporation (основной вид деятельности - контроль и управление коммерческой деятельностью компаний) о заключении соглашения о совместной деятельности на территории России. Ходатайство было подано 1 ноября 2016 года в соответствии со статьей 27 Закона о защите конкуренции. ФАС установила, что соглашение о совместной деятельности на территории Российской Федерации, заявленное в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции. В декабре 2016 года в ходе визита президента РФ Владимира ПУТИНА в Токио ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК, контролируется главой группы «Сумма» Зиявудином МАГОМЕДОВЫМ через ООО «Инвестор») подписало соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики с правительством Республики Саха (Якутия) и компаниями Kawasaki Heavy Industries и Sojitz Corporation.