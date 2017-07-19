РЖД зажигает перед углем красный свет

Летом поставки угля в порты Дальнего Востока могут рухнуть на треть

Перевалка угля в портах Дальнего Востока в летний период может рухнуть: как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», ОАО «РЖД» в ближайшее время ограничит перевозку угля практически на всем Восточном полигоне из-за проведения плановых ремонтных работ. При этом министерство энергетики России прогнозировало рост экспорта российского угля в 2017 году на 2,7-3,3% - до 176-177 млн тонн. Но сокращение объема перевозок уже приводит к фактическому простою портов Приморья, которые за время летней недогрузки могут сорвать экспортный план по перевалке более чем на 7,4 млн тонн.

На данный момент Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, подразделение РЖД) не согласовал перевозку в объеме 1 170 вагонов ежесуточно, что эквивалентно 82 тыс. тонн высококачественного экспортного угля в сутки. Мало того - монополия весьма формально подходит к вопросу распределения вагонов, урезая объемы всем. При этом объемы специализированных портов, а они на Дальнем Востоке в единичных экземплярах, урезают даже больше, чем у тех, кто реально пылит сегодня в Находке. К примеру «Находкинский морской торговый порт» и «Аттис Энтерпрайс» не досчитываются всего от 15 до 100 вагонов ежесуточно, а их более продвинутые конкуренты – до 700 вагонов! Если перевести это на объем, то пылящие находкинские порты перевалят почти весь запланированный объем, в то время как более технологичные порты не досчитаются сотен тысяч тонн.

На Дальнем Востоке работает более 18 угольных терминалов, и только три терминала являются специализированными для перевалки угля, то есть изначально построенными для перевалки только угля и обладающими необходимым комплексом мероприятий по снижению вредного воздействия угольной пыли: это АО «Дальтрансуголь» (Хабаровский край), АО «Восточный Порт» и АО «Торговый порт Посьет» (оба – Приморский край).

В РЖД летние снижения поставок связывают с сезонным ремонтом железнодорожного пути и с необходимостью реализации масштабного инвестиционного проекта БАМ-Транссиб, который прежде всего нужен тем же угольщикам.

Потери бюджетов Дальнего Востока и Кузбасса будут исчисляться миллиардами, но сокращение поставок вряд ли улучшит экологическую ситуацию в Находке, потому что системное решение данного вопроса так и не появилось.

Несмотря на бурные обсуждения этого вопроса на уровне Государственной думы РФ, со стороны федеральных министерств не проведен анализ технологии работы угольных терминалов Дальнего Востока, что позволяет перегружать уголь любыми доступными способами.

При этом необходимо отметить, что именно в 2017 году после технического перевооружения портовых мощностей и изменения технологии работы с углем «Торговый порт Посьет» полностью отказался от разгрузки железнодорожного подвижного состава портальными кранами с грейферами и стал полноценным специализированным угольным терминалом.

Использование грейферов является основной первопричиной возникновения угольного пыления.

В 2017 году к угольным терминалам добавляются дополнительно так называемые «сухие порты» с грейферами по перевалке угля, то есть площадки без причальной стенки. Согласование перевозки угля со стороны РЖД для «сухого порта» в городе Находка приводит к двойной перевалке угля, двойному пылению и к перевозке угля машинами по Находке.

При этом единственный перевозчик ОАО «РЖД» равноценно делит дефицитную пропускную способность по Восточному полигону на все существующие терминалы Дальнего Востока, что приводит к продолжению появления новых пылящих угольных терминалов.

Проблема экологической катастрофы вышла на федеральный уровень после «прямой линии» с президентом Владимиром ПУТИНЫМ. Школьник из Приморья Андрей БОЛЬ дозвонился главе государства и спросил, можно ли решить проблему с перевалкой угля открытым способом в порту Находки.

«Постараемся отреагировать таким образом, чтобы для экологии ущерб был мизерным», - заверил президент. «Надо понимать, какие меры принимаются и какой они имеют эффект», - заключил Путин. После обращения школьника из Находки глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство РФ. После этого Генпрокуратура организовала проверки исполнения природоохранного законодательства в Приморском крае, а Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора усилило меры «рейдовых мероприятий в отношении стивидорных компаний, осуществляющих деятельность по перегрузу угля открытым способом в порту Находка».

Следуя указаниям президента Владимира Путина, РЖД обязаны учесть экологическую составляющую при согласовании объемов вагонов, пропускаемых на Дальний Восток. И именно специализированные порты должны получить больший объем вагонов.