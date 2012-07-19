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Покупатели поняли, что дорогой смартфон лучше дешевого
Покупатели мобильных телефонов и смартфонов отдают предпочтение аппаратам стоимостью от 10 тыс. рублей. Эту тенденцию отметили в компании «Евросеть» по итогам продаж портативной электроники за первое полугодие 2012 года. Согласно данным аналитиков компании, за этот период объем рынка увеличился на 13% и достиг без малого 200 млрд рублей.
Как отмечается в исследовании компании «Евросеть», в январе-июне 2012 года доля мобильных телефонов и смартфонов стоимостью до 6 тыс. рублей в своем сегменте сократилась с 45 до 40%. В то же время смартфоны в ценовом горизонте от 10 тыс. руб. начали продаваться активнее: в структуре выручки они увеличили свое присутствие с 50 до 57%. Основной ассортимент телефонов без встроенной операционной системы смещается в ценовую категорию до 2 тыс. рублей за трубку, объясняет ретейлер, поэтому сегмент аппаратов стоимостью от 2 тыс. до 6 тыс. рублей заметно сжимается.
Согласно исследованию, за прошедшее полугодие объем рынка портативной техники и электроники составил 199,1 млрд рублей, что на 22,9 млрд больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Выручка от мобильников, планшетников, нетбуков, ноутбуков и прочей переносной электроники выросла в России на 13%. На рынке реализовано около 36 млн устройств, что на 11% выше прошлогоднего показателя - тогда было продано 32,6 млн девайсов. Пользователи начали больше покупать смартфоны, а объем их продаж вырос с 2,9 млн до 4,9 млн устройств, или с 9 до 13% в общем объеме выручки от продажи портативной электроники, отмечается в исследовании.
Мобильные компьютеры в количественном отношении также начали расходиться лучше: в первом полугодии 2012 года продано 3,7 млн штук против 3,3 млн годом ранее. Однако в процентном отношении их рыночная доля не изменилась - 10%. Это произошло за счет снижения средней цены.
«Золотой Рог».
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