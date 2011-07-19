Дефицит гречки отменяется

Урожай гречки в России, как ожидается, будет в этом году на 157% больше прошлогоднего. У российских крестьян есть все шансы собрать 850 тыс. т. Вырастет и урожай ячменя: до 17 млн т c прошлогодних 6,5 млн т. Такие прогнозы сделал первый вице-премьер Виктор ЗУБКОВ на заседании президиума правительства.

Эксперты рынка этот прогноз подтверждают. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом году будет собрано 850–880 тыс. т гречки. Сейчас средняя цена килограмма гречки в магазинах - 90–120 рублей. Если прогноз урожая подтвердится, то и цена пойдет вниз. Не исключено, что стоить она будет всего 40–50 рублей за килограмм.