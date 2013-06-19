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Улов дальневосточного лосося в 2013 году может сократиться почти на треть

19 Июня 2013, 20:20 | Дальний Восток

Отраслевой совет при Росрыболовстве по промысловому прогнозированию рекомендовал на 2013 год объем добычи тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне в пределах 313,3 тыс. тонн, что почти на 30% меньше, чем в 2012 году.

В том числе планируется вылов 169,5 тыс. тонн горбуши, 91,8 тыс. тонн кеты, 47 тыс. тонн нерки, 4 тыс. тонн кижуча 808 тонн чавычи.

Наибольшие подходы лососей ожидаются у восточного побережья Камчатки (более 94 тыс. тонн), и у восточного побережья Сахалина (более 90 тыс. тонн).

Лососевая путина стартовала 5 июня. Вылов тихоокеанских лососей, в основном нерки, приближается к 6 тыс. тонн. Опережение показателей прошлого года составляет более 1 тыс. тонн.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр САВЕЛЬЕВ, Россия в этом году может увеличить вылов тихоокеанских лососей по сравнению с 2012 годом на 12,9% - до 480 тыс. тонн. Но по сравнению с предыдущим нечетным годом (2011 годом), когда было добыто 530 тыс. тонн лососей, вылов снизится на 9,4%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: вылов  рыба  прогноз 



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