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Улов дальневосточного лосося в 2013 году может сократиться почти на треть
Отраслевой совет при Росрыболовстве по промысловому прогнозированию рекомендовал на 2013 год объем добычи тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне в пределах 313,3 тыс. тонн, что почти на 30% меньше, чем в 2012 году.
В том числе планируется вылов 169,5 тыс. тонн горбуши, 91,8 тыс. тонн кеты, 47 тыс. тонн нерки, 4 тыс. тонн кижуча 808 тонн чавычи.
Наибольшие подходы лососей ожидаются у восточного побережья Камчатки (более 94 тыс. тонн), и у восточного побережья Сахалина (более 90 тыс. тонн).
Лососевая путина стартовала 5 июня. Вылов тихоокеанских лососей, в основном нерки, приближается к 6 тыс. тонн. Опережение показателей прошлого года составляет более 1 тыс. тонн.
Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр САВЕЛЬЕВ, Россия в этом году может увеличить вылов тихоокеанских лососей по сравнению с 2012 годом на 12,9% - до 480 тыс. тонн. Но по сравнению с предыдущим нечетным годом (2011 годом), когда было добыто 530 тыс. тонн лососей, вылов снизится на 9,4%.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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