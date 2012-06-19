Дальний Восток будет производить свое стекло

В правительстве Хабаровского края обсудили проект строительства Дальневосточного стекольного завода, сообщает пресс-служба.

Основные параметры проекта представил генеральный директор ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания» Александр МОЩИЦКИЙ. По его словам, ориентировочная стоимость 82 млн евро, из которых 38,7 млн направят на закупку оборудования. Стеклянная продукция будет трех оттенков: коричневого, зеленого и прозрачная.

Развитие получат краевые месторождения кварцевых песков и известняка. Дополнительно будет создано 620 рабочих мест. Новое производство разместится в южной промышленной зоне Хабаровска. Мы уже провели тендер с генеральным подрядчиком и поставщиком оборудования. Ориентировочно, основные пусконаладочные работы мы завершим в августе следующего года. После чего можно будет говорить о начале производства», - отметил Александр Мощицкий.

"Золотой Рог".