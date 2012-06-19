Керамогранит - лучший материал для пола

Как же сложно подчас выбрать правильное напольное покрытие для помещений, которые наиболее интенсивно используются! Линолеум, кафельная плитка, паркет, массивная доска – в прихожей или ванной такие материалы очень быстро истираются и не обеспечивают необходимой прочности, чего уж там говорить о покрытии пола в офисе, производственном помещении или гараже.

Сегодня одним из самых долговечных и прочных материалов является керамический гранит , который используется не только в жилых домах, но и в аэропортах, вокзалах и других людных местах, где к покрытию пола выдвигаются очень жесткие требования. Естественно, многие думают, что данный материал производится с использованием натурального гранита, который обладает очень похожими физическими свойствами, да и выглядит практически точно также. Однако керамический гранит – это самостоятельный продукт, при изготовлении которого используются схожие материалы, что и при производстве кафельной плитки – кварцевый песок, различные сорта глины, шпат, каолин, которые подвергаются обжигу при высокой температуре. В отличие от плитки, керамогранит обладает очень высокими показателями по плотности, вследствие чего он может выдерживать огромное давление, а также обладать большой устойчивостью к впитыванию влаги. Вполне очевидно, что из-за того, что данное покрытие не намокает, оно может использоваться и при низких температурах и под открытым небом. Им не только можно выложить крыльцо дома, балкон или террасу, но и использовать, например, для садовых дорожек на даче.Кстати, краска при производстве керамогранита применяется только на основе натуральных материалов. То есть данное покрытие является абсолютно экологически чистым и не приносит вреда здоровью человека. Кроме того, ровная поверхность позволяет проводить быструю влажную уборку, не оставляющую никаких загрязнений.Учитывая, что купить качественный материал довольно сложно, многие отказываются от его приобретения. И если может купить керамогранит пермь , то жители Урюпинска или городов Крайнего севера вынуждены отказывать себе в данном приобретении. К счастью, сегодня можно приобрести данный материал через Интернет, причем с доставкой в любой регион. Этот способ имеет массу преимуществ, поскольку позволяет, во-первых, подобрать правильную расцветку (в обычных магазинах выбор меньше), во-вторых, избавиться от хлопот с доставкой. Как правило, заказав керамогранит через Интернет, почти всегда можно договориться с транспортной компанией о доставке на объект. Да и ездить по строительным базам не нужно – покупка осуществляется буквально в несколько кликов мышкой.Еще огромный плюс покупки через Интернет – можно сразу оценить качество материала. Основной показатель качества керамогранита – это его масса, не может хорошая плитка весить мало. Один квадратный метр керамического гранита высокого качества весит примерно 18-20 килограмм. Соответственно при Интернет-заказе, когда сразу оговаривают вес, очень сложно быть обманутым. Так что на равных может приобрести керамогранит екатеринбург и какой-нибудь отдаленный город на юге или севере страны.Стоит помнить, что применяя данный материал, можно сэкономить немало времени при монтаже. За счет того, что одна плитка данного покрытия имеет большой вес и обладает довольно большой площадью, ее гораздо проще выравнивать и укладывать, чем тот же кафель или любое другое покрытие. Ровный, прочный и красивый пол из керамического гранита будет служить десятки лет, и радовать владельца своими качествами.