Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Керамогранит - лучший материал для пола
19 Июня 2012, 14:40 | Дальний Восток
Как же сложно подчас выбрать правильное напольное покрытие для помещений, которые наиболее интенсивно используются! Линолеум, кафельная плитка, паркет, массивная доска – в прихожей или ванной такие материалы очень быстро истираются и не обеспечивают необходимой прочности, чего уж там говорить о покрытии пола в офисе, производственном помещении или гараже.
Сегодня одним из самых долговечных и прочных материалов является керамический гранит, который используется не только в жилых домах, но и в аэропортах, вокзалах и других людных местах, где к покрытию пола выдвигаются очень жесткие требования. Естественно, многие думают, что данный материал производится с использованием натурального гранита, который обладает очень похожими физическими свойствами, да и выглядит практически точно также. Однако керамический гранит – это самостоятельный продукт, при изготовлении которого используются схожие материалы, что и при производстве кафельной плитки – кварцевый песок, различные сорта глины, шпат, каолин, которые подвергаются обжигу при высокой температуре. В отличие от плитки, керамогранит обладает очень высокими показателями по плотности, вследствие чего он может выдерживать огромное давление, а также обладать большой устойчивостью к впитыванию влаги. Вполне очевидно, что из-за того, что данное покрытие не намокает, оно может использоваться и при низких температурах и под открытым небом. Им не только можно выложить крыльцо дома, балкон или террасу, но и использовать, например, для садовых дорожек на даче.
Кстати, краска при производстве керамогранита применяется только на основе натуральных материалов. То есть данное покрытие является абсолютно экологически чистым и не приносит вреда здоровью человека. Кроме того, ровная поверхность позволяет проводить быструю влажную уборку, не оставляющую никаких загрязнений.
Учитывая, что купить качественный материал довольно сложно, многие отказываются от его приобретения. И если может купить керамогранит пермь, то жители Урюпинска или городов Крайнего севера вынуждены отказывать себе в данном приобретении. К счастью, сегодня можно приобрести данный материал через Интернет, причем с доставкой в любой регион. Этот способ имеет массу преимуществ, поскольку позволяет, во-первых, подобрать правильную расцветку (в обычных магазинах выбор меньше), во-вторых, избавиться от хлопот с доставкой. Как правило, заказав керамогранит через Интернет, почти всегда можно договориться с транспортной компанией о доставке на объект. Да и ездить по строительным базам не нужно – покупка осуществляется буквально в несколько кликов мышкой.
Еще огромный плюс покупки через Интернет – можно сразу оценить качество материала. Основной показатель качества керамогранита – это его масса, не может хорошая плитка весить мало. Один квадратный метр керамического гранита высокого качества весит примерно 18-20 килограмм. Соответственно при Интернет-заказе, когда сразу оговаривают вес, очень сложно быть обманутым. Так что на равных может приобрести керамогранит екатеринбург и какой-нибудь отдаленный город на юге или севере страны.
Стоит помнить, что применяя данный материал, можно сэкономить немало времени при монтаже. За счет того, что одна плитка данного покрытия имеет большой вес и обладает довольно большой площадью, ее гораздо проще выравнивать и укладывать, чем тот же кафель или любое другое покрытие. Ровный, прочный и красивый пол из керамического гранита будет служить десятки лет, и радовать владельца своими качествами.
Сегодня одним из самых долговечных и прочных материалов является керамический гранит, который используется не только в жилых домах, но и в аэропортах, вокзалах и других людных местах, где к покрытию пола выдвигаются очень жесткие требования. Естественно, многие думают, что данный материал производится с использованием натурального гранита, который обладает очень похожими физическими свойствами, да и выглядит практически точно также. Однако керамический гранит – это самостоятельный продукт, при изготовлении которого используются схожие материалы, что и при производстве кафельной плитки – кварцевый песок, различные сорта глины, шпат, каолин, которые подвергаются обжигу при высокой температуре. В отличие от плитки, керамогранит обладает очень высокими показателями по плотности, вследствие чего он может выдерживать огромное давление, а также обладать большой устойчивостью к впитыванию влаги. Вполне очевидно, что из-за того, что данное покрытие не намокает, оно может использоваться и при низких температурах и под открытым небом. Им не только можно выложить крыльцо дома, балкон или террасу, но и использовать, например, для садовых дорожек на даче.
Кстати, краска при производстве керамогранита применяется только на основе натуральных материалов. То есть данное покрытие является абсолютно экологически чистым и не приносит вреда здоровью человека. Кроме того, ровная поверхность позволяет проводить быструю влажную уборку, не оставляющую никаких загрязнений.
Учитывая, что купить качественный материал довольно сложно, многие отказываются от его приобретения. И если может купить керамогранит пермь, то жители Урюпинска или городов Крайнего севера вынуждены отказывать себе в данном приобретении. К счастью, сегодня можно приобрести данный материал через Интернет, причем с доставкой в любой регион. Этот способ имеет массу преимуществ, поскольку позволяет, во-первых, подобрать правильную расцветку (в обычных магазинах выбор меньше), во-вторых, избавиться от хлопот с доставкой. Как правило, заказав керамогранит через Интернет, почти всегда можно договориться с транспортной компанией о доставке на объект. Да и ездить по строительным базам не нужно – покупка осуществляется буквально в несколько кликов мышкой.
Еще огромный плюс покупки через Интернет – можно сразу оценить качество материала. Основной показатель качества керамогранита – это его масса, не может хорошая плитка весить мало. Один квадратный метр керамического гранита высокого качества весит примерно 18-20 килограмм. Соответственно при Интернет-заказе, когда сразу оговаривают вес, очень сложно быть обманутым. Так что на равных может приобрести керамогранит екатеринбург и какой-нибудь отдаленный город на юге или севере страны.
Стоит помнить, что применяя данный материал, можно сэкономить немало времени при монтаже. За счет того, что одна плитка данного покрытия имеет большой вес и обладает довольно большой площадью, ее гораздо проще выравнивать и укладывать, чем тот же кафель или любое другое покрытие. Ровный, прочный и красивый пол из керамического гранита будет служить десятки лет, и радовать владельца своими качествами.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?
Loading...