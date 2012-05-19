Компания «Аэрофлот» получила восьмой самолет Sukhoi Superjet 100

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 19 мая, ZRPRESS. Сегодня в Комсомольске-на-Амуре ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» подписали Акт сдачи-приемки восьмого воздушного судна Sukhoi Superjet 100.

Как сообщает пресс-служба авиастроительной компании, подписание документа состоялось после завершения наземных и летных проверок в соответствии с Программой технической приемки. Передаваемый авиалайнер назван в честь заслуженного летчика "Аэрофлота" Евгения Барабаша и получил бортовой номер RA-89006.

Перелет самолета из Комсомольска-на-Амуре в Москву (Шереметьево) намечен на 23 мая.

«Золотой Рог».