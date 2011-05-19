Магаданский «Павлик» добавит золота

Рудное месторождение «Павлик» на Колыме будет давать около 7 тонн золота ежегодно. О планах по освоению этого месторождения губернатору Магаданской области Николаю ДУДОВУ доложил главный геолог инвестиционной компании «АРЛАН» Василий МАКАРОВ, сообщает пресс–служба администрации региона.

Темой обсуждения стало внешнее энергоснабжение будущего предприятия. Так как рудник находится в одном районе с перспективным месторождением Наталкинское, по мнению Николая Дудова, компаниям ЗРК «Павлик» и ОАО «Рудник имени Матросова» имеет смысл объединить усилия по строительству единой высоковольтной линии электропередачи. По этому вопросу глава территории уже провёл консультации с генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Владимиром МИЛОТВОРСКИМ.

Месторождение «Павлик» относится к разряду крупных. По информации главного геолога ИК «АРЛАН», запасы золота на месторождении по результатам геологоразведочных работ оцениваются в 100 – 150 тонн с потенциалом роста до двухсот тонн.

ЗРК «Павлик» уже приступила к проектированию горно-обогатительного комбината на месторождении. Южноафриканская компания Batman выбрана в качестве генерального подрядчика, она имеет большой международный опыт в строительстве горнодобывающих предприятий. Компания начала подготовку к строительству ГОКа, её субподрядчиками будут российские проектные, строительные и монтажные организации. Завершение строительства планируется на декабрь 2013 года. ГОК будет перерабатывать до 2,5 млн тонн руды в год.