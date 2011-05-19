РАО ЭС Востока займется инновациями

Рабочая группа при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям утвердила программу инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Компанией принято решение направить на инновационное развитие и НИОКР в 2011 году 2,2% от прибыли, а до 2014 года – 3,3%. В 2020 году увеличение затрат планируется на 175% по сравнению с 2011 годом. Необходимость вложений в реализацию программы модернизации и реконструкции энергетического комплекса на основе инновационных технологий продиктована специфическими особенностями основных энергетических активов Дальнего Востока, где уровень износа составляет 60–70%, а 40% от общего объема – оборудование старше 40 лет.

Одно из основных направлений инновационного развития компании – это реализуемая программа энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011–2013 годы, целью реализации которой является сдерживание роста тарифов за счёт повышения эффективности использования топливно–энергетических ресурсов. Компания планирует инвестировать в это направление более 8 млрд руб.

Развитие информационных технологий, предусматривающее разработку и внедрение элементов Smart Grid («умных» сетей) в производственной деятельности, является одним из векторов инновационного развития. Работа в рамках концепции Smart Grid снизит физическую и информационную уязвимость всех составляющих системы, будет способствовать ее быстрому восстановлению после аварий, позволит увеличить энергобезопасность региона в целом.