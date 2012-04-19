Рекламу алкоголя и табака могут запретить

19 апреля, ZRPRESS. В Госдуму РФ поступил на рассмотрение законопроект № 56080-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с запретом рекламы алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табака, табачных изделий и курительных принадлежностей».

Законопроект предлагает установить полный запрет на рекламу алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табака, табачных изделий и курительных принадлежностей.

«Золотой Рог».