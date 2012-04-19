Бензин подорожает к лету

19 апреля, ZRPRESS. После президентских выборов цены на топливо пошли вверх. В начале апреля вице-премьер Игорь Сечин дал понять нефтяникам, что компенсации в виде налоговых льгот им ждать не стоит, и в результате только за прошлую неделю цена на оптовом рынке выросла на 5-7%. В рознице ситуация пока остается стабильной, но до середины года стоимость топлива на АЗС также должна подняться на 4-5%.

Регуляр-92 на оптовом рынке подорожал на 4%, до 30420 руб. за тонну, Премиум-95 — на 6,6%, до 32902 руб. за тонну, летнее дизельное топливо выросло в цене на 3%, до 27149 руб. за тонну. После этого экспортная альтернатива стала чуть менее привлекательной, чем продажи бензина на внутреннем рынке. Например, средняя стоимость Премиум-95 на рынке Северо-Западной Европы 16 апреля составила 31554 руб. за тонну, что на 4% ниже оптовой цены на российском внутреннем рынке.

Для насыщения внутреннего рынка в прошлом году была принята заградительная пошлина на бензин, а с февраля этого года ВИНКи должны будут ограничивать рост оптовых отпускных цен фиксированной надбавкой для сторонних покупателей. Как видно, правительство предпринимает определенные шаги для регулирования розничного рынка нефтепродуктов, но эти меры, по сути, являются ручным регулированием рыночных процессов. Добиваясь выгодных для себя условий на одном участке, правительство создает проблемы на другом. Например, заморозка цен на нефтепродукты в январе привела к убыткам у независимых продавцов.

Цены на АЗС пока стабильны, но рост стоимости топлива на биржевом рынке обозначает намерения крупных нефтяных компаний поднять цены и в рознице. С учетом заградительной пошлины на бензин в 90%, требований по реализации 15% произведенного топлива на бирже и увеличения продаж бензинов на бирже только за январь-февраль на 1,4 млн тонн оптовые цены должны были снижаться.

Однако, хотя регуляторы создали условия для создания избыточного спроса на рынке, компании придерживали запасы для реализации топлива по высоким ценам в конце весны — начале лета. Рост запасов автобензинов на нефтебазах и НПЗ в России с января по апрель 2012 года составил 50% (с 1248,5 тыс. тонн до 1872,9 тыс. тонн).

ФАС предлагает новый компромисс в виде плавающих акцизов в зависимости от мировых цен на нефть, но маловероятно, что Минэкономразвития, Минфин и ФАС смогут договориться. Пока более вероятным выглядит сценарий осторожного роста цен на топливо в рознице в течение мая-июня. В конце марта средняя стоимость АИ-92 составляла 26,41 руб., и к июню цена вырастет на 4-5%, до 27,5-27,7 руб. Цена на бензин АИ-95 превысит 30 рублей.

Неопределенность в налогообложении и ручное регулирование нефтепереработки негативно для всех компаний с высокой долей переработки к добыче. К этой категории относятся Башнефть и Альянс Ойл. Рекомендация по акциям Альянс Ойл — «держать» с целевой ценой $10,8 и потенциалом 24%, обыкновенные и привилегированные бумаги Башнефти стоит «покупать» с целевой ценой $68,71 (потенциал — 19,5%) и $54,97 (потенциал — 28%), пишет Виталий Михальчук, аналитик Инвесткафе.

Тем временем глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов заявил, что России нужно закрыть границы, чтобы предотвратить рост цен на бензин. Он не стал прогнозировать цены на топливо в РФ, отметив лишь, что в России бензин стоит в два раза дешевле, чем в сопредельных странах, поэтому жители, например, прибалтийских стран, закупают более дешевый бензин в России.

«Мы наполнили наш рынок дешевым топливом», – сказал он в эфире программы «Познер» на Первом канале, отметив, что в цене бензина 8% – доход АЗС, 53-57% – налоги, остальное – производство и логистика.

«Если мы хотим иметь дешевый бензин, то надо сделать второй шаг – закрыть границы, потому что мы в любом разе не удержим наш рынок, потому что он (бензин) уйдет на сопредельные территории (из-за разницы в ценах)», – сказал он.

Алекперов высказался за внедрение рыночных механизмов регулирования цен на бензин.

«Мы предлагаем, чтобы акцизная политика была привязана к мировым ценам – если цена высокая, то государство зарабатывает на экспорте нефти (на экспортной пошлине), значит, снижаются акцизные поступления. Цена нефти падает – государство на экспорте зарабатывает меньше, значит, акцизные поступления должны увеличиваться. Это не даст скачкам цены на нефть реагировать бензинам», – сказал Алекперов.

Он еще раз напомнил о предложении НК изменить налоговую систему с тем, чтобы брать налоги не с оборота, а ввести налог на добавленный доход, что позволит «продлить срок работы месторождений, получить больший объем нефти и получить большие доходы», сообщает "Энергоньюс".

«Золотой Рог».