Дальневосточное птицеводство: топчемся на месте

Птицеводство по всем показателям последних лет – отрасль наиболее успешная в животноводстве. Российские птицефабрики сумели показать стабильный ежегодный рост производства мяса птицы и отвоевать значительную долю у господствовавшего десятилетием ранее импорта на внутреннем рынке.

Более 80% рыночных ресурсов мяса птицы, по данным Росптицесоюза, обеспечивается отечественным производством, на долю импортных поставок остается менее 17%. Этому в немалой степени способствовали меры, направленные на поддержку отечественных производителей со стороны государства, причем среди этих мер были не только различные виды поддержки инвестпроектов, сдерживание роста цен на зерно в неурожайный год, но и сокращение импортных квот. Квота на 2011 год была сокращена с 600 до 350 тыс. тонн.

Но изменилось не только соотношение импорта и отечественного продукта, изменилось также и потребление мяса в стране в пользу птицы. По данным Росптицесоюза, в 1990 г. на мясо птицы приходилось около 18% мясных ресурсов на внутреннем рынке, а в прошлом году эта цифра достигла 40%, что соответствует мировым показателям. В русле этих тенденций оказался и Дальний Восток. Например, по данным минсельхоза Амурской области, в прошлом году из полученных в регионе 53,5 тыс. тонн мяса в живом весе во всех отраслях животноводства на мясо птицы приходится 24,5 тыс. тонн. Даже в Хабаровском крае, где работает относительно небольшая птицефабрика с объемом производства мяса 8,5 тыс. тонн (2011 г.), доля мяса птицы в общем объеме мяса составила порядка 33%.

Рост в живом весе

В Дальневосточном федеральном округе производство продуктов птицеводства сегодня развивается в каждом из его восьми субъектов. Конечно, не каждый регион имеет высоко рисковое производство куриного мяса, но вот производство яиц есть практически всюду. В то же время, по оценкам Росптицесоюза, в ДФО уровень самообеспеченности мясными продуктами составляет всего 34%. Это последнее место среди федеральных округов.

Самые высокие показатели обеспеченности на Дальнем Востоке в Амурской области: яйцом собственного производства регион обеспечен на 100%. Что касается мяса птицы, то в прошлом году его было произведено в области примерно 29 кг на человека. Этот показатель превышает даже общероссийский, который составил 22,5 кг.

Собственно птицефабрик мясного направления в ДФО всего две: ЗАО «Михайловский бройлер» в Приморском крае с его филиалом «Хабаровский бройлер» в Хабаровске и ООО «Амурский бройлер» в Амурской области. Именно эти предприятия обеспечивают потребности не только в своих регионах, но и поставляют продукцию в соседние края и области. Их торговые марки хорошо известны практически во всех субъектах Дальнего Востока.

В то же время самый крупный производитель – «Михайловский бройлер», входящий в двадцатку лидеров отрасли по объемам производства, занимает в ДФО, по его собственным оценкам, 30-35% рынка. После проведения полной реконструкции предприятия в течение последних шести лет эта птицефабрика сумела увеличить объемы производства с 2 до 32,9 тыс. тонн. Только в прошлом году рост производства составил 5%, и, по словам генерального директора Григория ПАТРУШЕВА, в этом году предприятие планирует выйти на уровень не менее 34 тыс. тонн.

Активно наращивал все последние годы производство и «Амурский бройлер», причем сегодня предприятие уже исчерпало возможности роста за счет расширения. Помещения больше не позволяют запускать новые линии, пояснили в минсельхозе области. Тем не менее показатели роста производства у фабрики остаются довольно высокими. Только в прошлом году рост составил 13,5%. «Мы сейчас работаем над повышением эффективности производства, роста продуктивности поголовья, – сказал генеральный директор предприятия Олег ТУРКОВ, – и сконцентрировались на тех показателях, которые определяют качество продукции».

Но производство мяса птицы не исчерпывается этими предприятиями. Помимо мясной продукции, поставляемой в небольших количествах фабриками яичного направления, в округе в последнее время стали появляться инвестиционные проекты, предусматривающие развитие новых производств. ГУСХП Камчатского края «Пионерское» в 2011 году разработало план модернизации технологического оборудования, направленного на увеличение объемов производства основного продукта фабрики – пищевого яйца – на 35%. Но помимо этого план предусматривает создание в крае специализированной отрасли мясного птицеводства (мяса бройлеров) с объемом производства до 230 тонн мяса в год.

Если Камчатка только планирует производство мяса, то Якутия уже приступила к созданию предприятия мясного направления, расширяя известную в республике яичную птицефабрику. Инвестиционный проект реконструкции «Нерюнгринской птицефабрики» с традиционным производством яиц (в 2011 году было получено 42 млн яиц) стоимостью чуть более 770 млн рублей поддержан минсельхозом республики. На его реализацию из республиканского бюджета было выделено 100 млн рублей. Срок реализации проекта реконструкции птицефабрики составляет всего 1,5 года, и в сентябре 2012 г. производство бройлеров должно выйти на проектную мощность 6,3 тыс. тонн в год. Как сообщили в минсельхозе республики, запущенная первая очередь, рассчитанная на 3 тыс. тонн, уже позволяет поставлять в Нерюнгри мясную продукцию местного производства.

Результат предсказуем

Но все же в основном работающие птицефабрики в ДФО производят не мясо, а яйцо. В некоторых регионах их может быть несколько, как, например, в Якутии, где работают сразу четыре предприятия, расположенные в разных районах республики. Эти фабрики обеспечивают потребности региона в продукте на 65%. Наибольший объем производства у Якутской птицефабрики – 53 млн шт. в 2011 году. По оценкам самого предприятия, их объемы позволяют держать в Якутске 70% яичного рынка.

В большинстве регионов Дальнего Востока обеспеченность яйцом собственного производства превышает 50%. Хотя общая картина выглядит не столь однозначно из-за крайней неравномерности распределения производства по территориям ДФО. По данным Росптицесоюза, эта самообеспеченность в округе составляет всего 46%. И здесь Дальний Восток оказался на последнем месте в сравнении с другими федеральными округами.

В небольших по территории регионах, таких как Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область, не имеющих даже средних предприятий (не говоря о крупных), яйцо собственного производства продается только на рынках центральных городов. В таком неблагоприятном для традиционных отраслей сельского хозяйства месте, как Чукотка, имеется в качестве подсобного хозяйства ГП пищевой комбинат «Полярный» отделение, производящее яйцо. Поголовье, конечно, небольшое, всего 12 тыс. голов, но оно позволяет обеспечить собственной продукцией половину потребностей центра Чукотки. Аналогичная картина и в ЕАО, где Биробиджанская птицефабрика производит в сутки в среднем 20 тыс. штук при суточной потребности центрального города региона в 45 тыс. яиц.

Конечно, общую картину округа существенно меняют регионы с более развитым сельским хозяйством. О лидере – Амурской области – уже было сказано выше. Высокий уровень обеспеченности и в Хабаровском крае. По данным хабаровского минсельхоза, самообеспечение в этом сегменте рынка составляет 81,2%. При этом в крае высокие показатели роста. Амурская область в прошлом году показала снижение производства яйца, правда, главным образом за счет его падения в крестьянско-фермерских хозяйствах, где потери достигли 24%. Как объяснили в амурском минсельхозе, основной причиной этих потерь стал неурожай зерновых в 2010 году.

Впрочем, доля КФХ в производстве яиц в области составляет всего 5,4%, поэтому в целом снижение не было таким уж значимым. Тем не менее, Амурская область не смогла по вполне понятным причинам показать рост производства. В то же время Хабаровский край, находясь очевидно в менее благоприятных условиях, в том числе с обеспеченностью зерновыми, вышел в лидеры в ДФО по росту производства яиц в прошлом году – 125%. Из этих процентов основная доля (70%, или 160 млн штук в год) приходится на одно предприятие – ОАО «Племптицезавод «Хабаровский».

Собственно, этот результат был вполне предсказуем. В 2008 году «Племптицезавод» приступил к модернизации производства и получил довольно солидную бюджетную поддержку этого проекта. Из 500 млн руб., уже потраченных на реализацию проекта модернизации, 200 млн составили дотации.

Но Хабаровский край выходит на лидирующие позиции по производству не только куриного яйца. Два года назад на базе ООО «Промоптторг» было налажено производство перепелиных яиц. Кризис, говорят в регионе, перенаправил производство в более перспективную отрасль. Этому уникальному для Дальнего Востока производству немногим больше двух лет. Конечно, темпы роста производства перепелиных яиц впечатляют: в прошлом году оно выросло в 2,6 раза и составило 12 млн штук яиц. Планы на нынешний год – довести производство до 42 млн штук.

Мировой рынок вернет рентабельность

Очевидно, развитие птицеводческой отрасли на Дальнем Востоке, где сельское хозяйство, как известно, существует в зоне высоких рисков, имеет свои трудности. Обеспеченность собственными продуктами в округе в целом невысокая, а конкуренция на рынках при этом довольно жесткая. Эксперты отмечают перепроизводство в птицеводческой отрасли в целом по стране, а Росптицесоюз предлагает приступить нашим птицеводам к освоению мирового рынка. В то же время в последние годы рентабельность в отрасли неуклонно падала, а цены на продукцию практически не росли. За пять лет рентабельность снизилась в два, а по некоторым видам продукции в три раза. Сегодня она доходит до 3%, а в некоторых случаях местные предприятия вынуждены идти на кардинальное снижение цены, предлагая отдельные виды продукции ниже себестоимости. Это мера позволяет сохранить ассортимент, который насчитывает, например, в «Амурском бройлере» сотню наименований (вместе с колбасными изделиями).

«Если мы начнем продавать нашу продукцию за рубеж, – считает Григорий Патрушев, – то рентабельность производства вернется».

Основными конкурентами местным продавцам на Дальнем Востоке стали прежде всего сибирские фабрики. Исключение составляет разве что Чукотка, где, по оценкам местных специалистов, до 80% продуктов птицеводства завозят из Москвы. По словам руководителей дальневосточных предприятий, бороться с привозной продукцией им довольно сложно, конкурировать приходится и по цене, и по качеству.

Стоит отметить, что финансовое состояние птицефабрик, которое может осложниться в любой момент из-за роста цен на зерно, транспортных тарифов и прочих расходов, не всегда позволяет переоснащать производство. Например, Уссурийская птицефабрика – довольно крупное предприятие в Приморье с объемом производства 202 млн штук яиц – до сих пор не модернизировала в полной мере производство, хотя часть оборудования все-таки уже удалось обновить. Птицефабрика в Биробиджане сейчас находится в стадии реконструкции, и, по словам ее директора Владимира ЖДАНОВА, запущено в производство пока только 10% ее мощностей.

Не самым благоприятным образом сказывается на конкурентоспособности дальневосточных птицефабрик и отдаленность от основных центров производства кормов. Собственными кормами в полной мере не обеспечены даже южные регионы, не говоря уже о северных, где вообще нет своих кормов. Даже такое крупное предприятие, имеющее в своей структуре комбикормовый завод, как «Михайловский бройлер» в Приморье, обеспечено собственной кормовой базой только на 30%. Наиболее благоприятная ситуация в Амурской области, где произрастают практически все культуры, входящие в состав комбикормов. Именно эта область поставляет в соседние регионы корма для птицефабрик. Тем не менее и там, по словам Олега Туркова, возникают определенные проблемы, связанные с отдаленностью области от центров производства отдельных компонентов кормов, кормовых добавок и даже упаковки.

Елена АБАШЕВА, «Дальневосточный капитал».