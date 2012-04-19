Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Объемы добычи нефти на Сахалине увеличились почти на 1 млн тонн, газа - на 500 млн куб. м
11,5 млн тонн нефти и 18,4 млрд куб. м газа добыли на Сахалине за девять месяцев этого года. Об этом корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» Марии Крупьянской сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Наталья Салаева.
По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. объемы добычи нефти увеличились почти на 1 млн тонн, газа – на 500 млн куб. м.
В январе-сентябре на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона было отправлено 10,2 млн тонн сахалинской нефти (в 2010 г. – 9,2 млн тонн) и 7,7 млн тонн сжиженного природного газа. Объемы поставок в Хабаровский край составили 1,1 млн тонн нефти и 1,2 млрд куб. м газа. На обеспечение внутренних потребностей Сахалинской области было направлено 7,8 млн тонн нефти и 328,4 млн куб. м газа.
Напомним, добычей углеводородов в островном регионе занимаются пять компаний. Это операторы проектов «Сахалин-1» «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин -2» «Сахалин Энерджи» на шельфе, ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ЗАО «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтяная компания» на суше.
Новости тематики
- Приморский край обещанные энергольготы обошли стороной
- Чубайс предлагает создать механизм возврата инвестиций в альтернативную энергетику Дальнего Востока
- Тепло для Дальнего Востока
- Реструктуризация ДЭК открывает новые горизонты
- Корпорация Kawasaki взяла Владивосток сервисом
- Приморье не дождалось дешевого киловатта
- Дешевый свет включается не сразу
- Якутия продвигает бесплатные "бриллиантовые туры"
- В Якутии построили крупнейшую солнечную электростанцию за Полярным кругом
- Масштабная энергостройка на Дальнем Востоке идет по плану
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой