Объемы добычи нефти на Сахалине увеличились почти на 1 млн тонн, газа - на 500 млн куб. м

11,5 млн тонн нефти и 18,4 млрд куб. м газа добыли на Сахалине за девять месяцев этого года. Об этом корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» Марии Крупьянской сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Наталья Салаева.

По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. объемы добычи нефти увеличились почти на 1 млн тонн, газа – на 500 млн куб. м.

В январе-сентябре на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона было отправлено 10,2 млн тонн сахалинской нефти (в 2010 г. – 9,2 млн тонн) и 7,7 млн тонн сжиженного природного газа. Объемы поставок в Хабаровский край составили 1,1 млн тонн нефти и 1,2 млрд куб. м газа. На обеспечение внутренних потребностей Сахалинской области было направлено 7,8 млн тонн нефти и 328,4 млн куб. м газа.

Напомним, добычей углеводородов в островном регионе занимаются пять компаний. Это операторы проектов «Сахалин-1» «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин -2» «Сахалин Энерджи» на шельфе, ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ЗАО «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтяная компания» на суше.