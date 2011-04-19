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Передислокация лесогиганта в Амурск
На уровне краевого штаба в правительстве Хабаровского края пытаются ускорить реализацию инвестиционного проекта ОАО «Дальлеспром» «Дальневосточный центр глубокой переработки древесины в Амурске».
Напомним, этот проект был внесен в правительственный список приоритетных еще в 2007 г., но это не помогло ему с финансированием. Реализация проекта началась в 2009 году. Сумма заявленных инвестиций - 12054,9 млн руб., освоено, по словам президента управляющей компании «РФП Групп» Зарэ АРУТЮНЯН, более 1200 млн руб., в том числе за 1-й квартал 2011 года – 660 млн руб.
На 1 апреля 2011 года имеется отставание от графика в связи с недостаточным финансированием в 2009-2010 гг. Кроме того, в первоначальный проект были внесены изменения - производство щепы из Ванино было перенесено в Амурск, где планируется завод по выпуску плит МДФ, и что оказалось более рационально по логистике доставки сырья. В настоящее время в Амурске разворачивается строительство объектов инфраструктуры проекта (подъездные и внутризаводские железнодорожные пути, высоковольтная линия, пожарное депо, склад ГСМ), по подготовке промышленной площадки и реконструкции цеха для размещения производства шпона. На стройплощадке центра работают около 500 человек от подрядных организаций, в том числе 200 жителей Амурского района.
Сдвинулся наконец с мертвой точки вопрос финансирования. В декабре 2010 г. заключены соглашения с Внешэкономбанком на кредитование в объеме $97 млн, в том числе объектов инфраструктуры на $26 млн и завода шпона $71 млн. На 2011 год планируется еще $100 млн инвестиций. Уже заключены договоры на приобретение оборудования по производству шпона с компаниями Японии (поставка в июне 2011 года), на приобретение котельного оборудования австрийской компании «Политекник» для выработки теплоэнергии, с поставкой в сентябре 2011 г. По лесопильному заводу ЗАО «Дальлеспромпроект» начаты проектные работы, ведутся переговоры с поставщиками оборудования.
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