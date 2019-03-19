Дальневосточники выступают против крабовых аукционов

Предлагаемый порядок нарушает исторический принцип распределения и закрепления долей квот

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края готовят обращение против принятия федерального законопроекта о крабовых аукционах. Документ будет направлен в Госдуму РФ и Совет Федерации, а также в министерство сельского хозяйства.

Изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» разработало министерство сельского хозяйства РФ. Законопроект, одобренный правительством, вводит новый вид квот - на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Они будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона.

Предполагается, что распределенные доли квоты краба в инвестиционных целях будут закрепляться на 10 лет соответствующим договором. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

По оценке камчатских депутатов, необходимость покупать квоты на аукционах в разы снизит возможности развития предприятий по добыче краба, сократятся налоговые поступления в региональный бюджет.

«Предлагаемый порядок нарушает исторический принцип распределения и закрепления долей квот водных биоресурсов за предприятиями, важность которого была подчеркнута 15 октября 2015 года на заседании президиума Госсовета по вопросам рыбохозяйственного комплекса в РФ под председательством (президента) Владимира ПУТИНА», - приводит пресс-служба камчатского парламента выдержку из обращения депутатов.

Парламентарии отмечают, что благодаря историческому принципу - когда квоты на 10 лет закрепляются за самыми добросовестными пользователями - рыбаки получили возможность планировать свою работу на долгосрочный период и развивать отрасль. За 10 лет в Камчатском крае построено и модернизировано более 22 рыбоперерабатывающих заводов, в строительство береговых комплексов и модернизацию флота вложено 38 млрд рублей. При этом во времена рыбных и крабовых аукционов в 2001-2003 годах объем инвестиций в отрасли сократился почти втрое, а рентабельность упала до отрицательных показателей.

Законодательное собрание Камчатского края высказалось против концепции законопроекта. Депутаты предложили публично обсудить его с участием общественности, органов государственной власти прибрежных регионов РФ, чтобы выработать консолидированную позицию по механизму распределения крабовых квот.