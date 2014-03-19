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"Трансаэро" будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга на Дальний Восток на Boeing 777-200
В рамках летней программы авиакомпания ставит широкофюзеляжные Boeing 777-200 на новых маршрутах из Санкт-Петербурга во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.
Boeing 777 - самый большой двухмоторный реактивный пассажирский самолет в мире. В авиапарке "Трансаэро" 9 Boeing 777-200 и 5 Boeing 777-300.
"Эксплуатация этих самолетов на данных направлениях значительно увеличит провозные емкости по сравнению с прошлым годом, что повысит доступность и комфорт прямых перелетов между Северной столицей и Дальним Востоком России", - пояснили в пресс-службе "Трансаэро".
"Трансаэро" традиционно будет принимать самое активное участие в реализации государственной программы субсидированных перевозок жителей Дальнего Востока. Перевозка будет осуществляться по 13 маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга. Впервые билеты "Трансаэро" в рамках этой программы будут доступны на рейсах между Москвой и Норильском.
Рейсы по дальневосточным направлениям будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 777-300 с современной системой развлечений Lumexis, Интернетом и мобильной связью на борту, а также на самолетах Boeing 777-200 и Boeing 767-300.
Уникальный класс обслуживания "Империал" в летнем сезоне будет доступен в том числе на рейсах во Владивосток и Хабаровск.
Флот "Трансаэро" насчитывает 102 воздушных судна, из них 24 Boeing-747, четырнадцать Boeing-777, пятнадцать Boeing-767, 44 Boeing-737, три Ту-214, два грузовых Ту-204-100С. Общая маршрутная сеть компании составляет более 200 направлений по России и странам Европы, Азии, Америки и Африки.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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В начале марта покупал билеты херофлотом в спб за 8200 рублей, по субсидии они же будут стоить 12000. В Трансаэро будет та же арифметика?