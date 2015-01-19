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Китайцы вложат 40 млрд рублей в застройку Якутска
Администрация Якутска и китайская инвестиционная компания «Чжода» (Zhuoda) подписали соглашение о комплексной застройке трех кварталов города стоимостью 40 млрд рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Интерфакс».
Проект предполагает застройку кварталов №2, №4 и №17. На территории в 100 гектаров появится более 300 жилых зданий общей площадью 800 тысяч квадратных метров (жилая — 680 тысяч «квадратов»). Также предусмотрено строительство школ, детских садов и прочей инфраструктуры.
К строительству планируется приступить в 2015 года. Реализация проекта продлится около шести лет. Власти региона возьмут на себя часть затрат по подключению объектов к коммуникациям. Ранее сообщалось, что финансовые операции между сторонами будут происходить по прямой системе расчетов «рубль-юань».
Для компании «Чжода» , чьи совокупные активы составляют $81 млрд, это будет первый проект на территории России.
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