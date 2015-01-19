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Транспортники Хабаровска готовят забастовку
Остановить работу автобусников вынуждает критическая ситуация с заработной платой — коллектив МУП Хабаровска «ХПАТП № 1» считает, что труд их должен оплачиваться выше. Об это сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Хабаровские Вести.
— Мы не раз обращались с просьбами помочь нам решить эту проблему, ведь из-за низких тарифов предприятие находится на грани банкротства и теряет квалифицированных специалистов, которые не могут прокормить семьи на копейки, — говорит Василий Остапенко, председатель первичной профсоюзной организации ХПАТП № 1. — Нас услышать не хотят, но при этом муниципалы обязаны еще больше загонять себя в долговую яму, работая на так называемых социальных, убыточных маршрутах. Отсутствие субсидий на постоянно дорожающие топливо, коммунальные услуги и сдерживание тарифа за проезд приведут к тому, что муниципальное предприятие попросту исчезнет, как это уже произошло с ХПОПАТ и ХПАТП № 3.
Дата, когда автобусы замрут на маршрутах, определится после утверждения всех поданных профсоюзом документов.
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