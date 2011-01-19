Город цивилизованной торговли

К 2010 году товарооборот между Россией и КНР должен увеличиться до $ 60-80 млрд, что в 3-4 раза больше нынешних показателей. Именно такие ориентиры обозначили лидеры двух стран. Взаимовыгодная торговля должна сыграть свою роль и в стратегии возрождения экономики Северо-Восточного Китая, принятой правительством КНР в августе 2003 года и призванной ускорить социально-экономическое развитие провинций Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян. В рамки этих задач хорошо вписывается большой проект, который реализуется на российско-китайской границе, в районе пограничного перехода Полтавка - Дуннин.

Меньше месяца осталось до торжественного открытия там приграничного торгового комплекса. Он построен на берегу реки Гранитная и называется "Китайско-российская взаиморыночная торговая зона "Дуннин - Полтавка".

Впечатляют масштабы и сроки возведения комплекса. Строительство началось 28 апреля 2004 года, и за полтора года рядом с КПП "Дуннин" возник целый город. На площади в 3 кв. км построен комплекс зданий для размещения оптово-розничного рынка площадью 220 тыс. кв. м, 150 тыс. кв. м складских помещений и большой гостиничный комплекс.

В разгар стройки здесь трудилось около 5 тыс. человек, а сейчас, когда завершается отделка помещений и благоустройство территории, - около 3 тыс. рабочих. 18 октября комплекс начнет работу с проведения Российско-китайской международной торговой ярмарки.

Инвестором проекта выступил господин ТЭН Шу Синь из провинции Шаньдун, построивший и эксплуатирующий три крупных оптовых рынка в Янтае, Гуаньчжоу и Циньдао. В этот проект он уже вложил более 700 млн юаней и рассчитывает окупить инвестиции за 10 лет.

Вот что он рассказал корреспонденту "ДК":

- Бывший Министр иностранных дел и бывший премьер Госсовета КНР в разное время были в Дуннине и оценили это место как самое идеальное для строительства оптовой зоны торговли с Россией. Здесь - ровное место. Самая большая на Дальнем Востоке сортировочная станция "Уссурийск" находится в 53 км, а поблизости - таможенная зона "Полтавка", где в октябре российская сторона должна завершить строительство грузового терминала, так что не нужно будет ехать в Уссурийск, чтобы растаможить товары. И до Владивостока - чуть более 150 километров.

Я хочу создать в этой торговой зоне идеальные условия для работы и отдыха. В комплексе установлено более 40 эскалаторов и грузовые лифты. Практически достроены складские помещения с самым современным оборудованием для погрузочно-разгрузочных работ и упаковки товаров. Все помещения - с кондиционерами и теплыми полами.

В комплексе - более 6 тысяч торговых мест, разделенных по специализированным зонам. Мы будем предоставлять места лучшим китайским производителям и намерены серьезно бороться с некачественными товарами.

Приезжие бизнесмены и туристы смогут проживать здесь же. Рядом построены гостиница, рестораны и кафе, всевозможные развлекательные заведения, включая сауну и бильярд, зал для пения и танцев, теннисные корты, парикмахерские и салоны красоты...

Чтобы везде была идеальная чистота и порядок, мы заключили контракт по уборке помещений для корпоративных клиентов с компанией в Даляне - одной из крупнейших на этом рынке услуг. Обслуживание комплекса будет стоить ежегодно примерно один миллион долларов.

Думаю, российским бизнесменам будет выгодно приобретать товары напрямую у производителей и по самой хорошей цене. Отмечу, что наш комплекс организован не только для розничной, но, прежде всего, для оптовой торговли.

Мы будем обеспечивать полную безопасность для наших посетителей и клиентов. Здесь будут работать таможенные и контролирующие службы, милиция. Торговая зона оснащена системой видеонаблюдения и электронного контроля. Создается специальный центр приема жалоб, чтобы предотвращать мошенничество в торговле и выявлять некачественные товары.

- Ваш торговый комплекс называется "китайско-российский". А россияне смогут продавать здесь свои товары? - интересуюсь я у господина Тэна.

- По рекомендации Госсовета КНР мы выделяем в одном из центральных павильонов на первом этаже более 300 торговых мест специально для российских предпринимателей, - отвечает он. - Для них установлены льготные расценки - примерно $ 750 в год за площадь в 20 кв. м. Это в пять раз дешевле, чем аренда для китайских бизнесменов. Думаю, наших китайских посетителей заинтересуют магазины русских сладостей и консервов, ювелирных изделий. Именно эти товары китайские туристы привозят из России чаще всего. Но мы заинтересованы и в том, чтобы россияне открывали у нас рестораны национальной кухни, ведь ваша страна - многонациональная. Кстати, уже есть около 30 заявок на аренду от российских предпринимателей, в том числе из Владивостока и Уссурийска. В нашу администрацию поступило несколько запросов от приморских банков, в частности, от ПримСоцБанка, на открытие здесь своих отделений.

На втором этапе планируется расширить комплекс на российскую приграничную территорию, в сторону Полтавки, и организовать там совместную промышленную зону. Какие товары стоит производить, говорить конкретно пока рано. По словам господина Тэна, это будет зависеть и от того, получит ли она режим особой экономической зоны.

Но прежде администрации предстоит решить множество вопросов. Например, вопрос о безвизовом посещении комплекса. Китайская сторона намерена внедрить опыт Гонконга, когда можно приехать без визы и получить ее на месте. Здесь будет работать представительство МИД КНР и выдавать многократные визы.

Китайская сторона ведет переговоры о возможности передвижения через границу легковых автомобилей, чтобы можно было приезжать в торговую зону, и надеется решить этот вопрос к началу следующего года. Заинтересованность в этом выражал и приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН.

Отметим, что интерес к проекту со стороны китайского бизнеса - очень большой. С нового года приграничную торговую зону "Дуннин - Полтавка" активно рекламируют в Китае, и уже немало представителей крупного и среднего бизнеса из южных провинций Китая побывало там. Дунин стал буквально местом паломничества: большинство мест в комплексе уже зарезервированы и идет их отделка под фирменный стиль компаний. Так что выставка, которая откроется 18 октября, обещает быть весьма впечатляющей.

Здесь будет представлен широчайший ассортимент: одежда, в том числе меховая, обувь, трикотаж, текстиль, бытовая техника, аудио-, видео- и телекоммуникационная аппаратура, строительные и отделочные материалы, мебель, хозяйственные, химические и электротовары, косметика, , фарфоровые, деревянные и пластиковые изделия, автомобили, запчасти к ним, а также осуществляться реклама медицинской техники и оборудования.



Приграничный торговый комплекс стал "точкой роста" не только для Дуннина. Потребовались рабочие руки для строительства - и здесь пригодились не только местные кадры, но и из соседних городов - Суйфэньхэ, Муданьцзяня и др.

Недалеко от КПП "Дуннин" строятся и рефрижераторные склады емкостью 30 тыс. тонн, чтобы хранить там овощи и фрукты из Южного Китая, идущие на экспорт в Россию.

Для работы в комплексе потребуется обслуживающий персонал, и господин Тэн профинансировал открытие в Дуннине Института иностранных языков, где начинают готовить необходимых специалистов со знанием русского, английского и других языков. Кстати, учить языку там будут и преподаватели из ДВГУ.

За дополнительной информацией по работе КРВТЗ "Дуннин - Полтавка" и Китайско-российской международной товарной ярмарки обращаться по телефону (на русском языке): (81086)-453-3759111 или 3759000. Факс: 81086-453-3739666 или 3635776. Электронная почта: cktjw@263.net http://www.dnze.com