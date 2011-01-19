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Местным компаниям придется потесниться
Крупный московский дистрибьютор компьютерной техники RSI Distributor Company провел во Владивостоке road-show. По его окончании корреспондент "ЗР" встретился с директором по развитию дилерской сети компании RSI Андреем ЕМЕЛЬЯНОВЫМ.
- С прошлого года ваша компания заметно активизировала работу с регионами. Все чаще проводятся road-show в провинциальных городах. Но ведь бытует мнение, что основной бизнес сосредоточен в Москве?
- Региональные рынки сейчас растут заметно быстрее московского, поэтому в последние годы развитие регионального направления стало для нашей компании приоритетным. Все чаще мы проводим road-show, выбирая города в регионах, которые обладают наивысшим потенциалом для развития продаж компьютерного оборудования. Замечу, что рассказы о ничтожности сбыта в провинции по сравнению с Москвой - это попросту миф. Не стоит забывать про огрехи статистики - в регионах очень велика доля "серых" поставок. И хотя реальный бизнес развивается именно здесь, большинство отчетов о продажах оседает в Москве.
- И вы стремитесь поддержать региональных дилеров?
- Это не только наша инициатива. Сегодня производители компьютерного оборудования также стремятся поддержать тех дилеров "на местах", которые занимаются прямыми продажами. Но из-за распространенности "серых" схем в провинции производитель считает, что региональные рынки очень малы. Результат - все бонусы от вендоров получают москвичи. К тому же часть местных компаний не знает о тех возможностях, которые может дать сотрудничество с производителями компьютерной техники.
- На что следовало бы обратить особое внимание местным компаниям? И каковы, на ваш взгляд, особенности приморского рынка?
- Первое, что бросается в глаза, - это высокие цены, которые значительно превышают не только московские, но и характерные для Сибирского региона или Урала. Маржа на Дальнем Востоке существенно выше. К этому стоит отметить высокую покупательную активность населения. Объемы нашего бизнеса здесь не намного ниже, чем в Новосибирске, при том что население Владивостока меньше в два с лишним раза.
Быстрый рост рынка и приличная маржа - неудивительно, что по сей день местные компании привыкли работать практически без конкуренции, во всяком случае, ее уровень невысок по сравнению с центральной Россией. Но за счет быстрого развития рынка место на нем есть для всех. Но этому скоро придет конец. С приходом московских розничных сетей местным игрокам придется конкурировать с корпорациями, которые основывают свой бизнес на больших объемах продаж и низкой марже.
Соревноваться с московскими сетями по ценам невозможно. Они могут позволить себе год торговать вообще в убыток - лишь бы захватить местный рынок. Придут компании, которые привыкли вести борьбу за клиента при рентабельности в 1-2%, поэтому местным компаниям придется бороться за клиента не только с помощью ценовой конкуренции. Кстати, это только первый этап. Если Россия будут и далее интегрироваться в мировую экономику и сюда придут дистрибьюторы, которые могут работать при рентабельности 0,3-0,5%, то нелегко придется и нам.
К слову, я не заметил во Владивостоке особой борьбы за клиента при помощи активного маркетинга и грамотного мерчендайзинга. Типичный пример - слабое развитие сектора продажи ноутбуков. Им уделяется недостаточное внимание: ноутбуки занимают небольшую долю в прайс-листах, их редко можно увидеть на витринах магазинов. А ведь именно такой товар необходимо "показывать лицом".
По сей день во Владивостоке непропорциональное соотношение компьютеров местной сборки и от крупных производителей. Компьютеры раскрученных российских брендов: R-Style, Depo, Kraftway, Aquarius слабо представлены на здешнем рынке. Но это тоже ненадолго. Местная сборка неизбежно будет сворачиваться.
- Уже не первый год слышу подобные заклинания: мол, известные бренды "съедят" местную сборку. Но она не сдает своих позиций.
- Я не утверждаю, что местная сборка исчезнет полностью. Однако цена закупки комплектующих сильно зависит от объемов. И крупные компании по мере своего развития и увеличения оборота получают возможность продавать компьютеры существенно дешевле, чем мелкие. В других регионах этот процесс весьма заметен. Например, в городах Сибири компьютерные фирмы уже переходят от продажи компьютеров собственной сборки к торговле техникой известных брендов - для них это становится выгоднее.
Тут можно провести аналогию и с сетями магазинов бытовой техники. В них сейчас трудно встретить продукцию малоизвестных компаний - только известные бренды.
- Это же разные виды бизнеса! Торговые сети бытовой техники продают товары, которые трудно собрать из комплектующих без специального оборудования. Компьютер же - конструктор, и его можно свинтить прямо на дому.
- Это не имеет существенного значения. Сборка компьютеров "в подвале" - это временное явление, ведь рынок пока еще только в начале развития. Когда-то и радиоприемники массово собирались любителями из радиодеталей. Но сейчас это уже почти не встречается, ведь комплекс понятий, согласно которым компьютер - это что-то сложное и малопонятное, исчезает. Если персоналка становится бытовой техникой, ее место - на полках магазинов бытовой техники.
В западных регионах России все больше компьютеров продают в сетях бытовой техники. Я не раз был свидетелем, как человек приходит в магазин за каким-нибудь электрочайником, а впридачу покупает компьютер. Есть и еще одна угроза традиционной рознице - развитие интернет-торговли.
- Но доля продаж через Интернет очень мала. Пока об этом больше разговоров. К тому же заказанный товар из столичных интернет-магазинов идет сюда очень долго. А если пользоваться экспресс-доставкой, то стоимость услуги зачастую съедает выигрыш в цене.
- Речь идет о компаниях на местах, которые будут ориентироваться прежде всего на торговлю через Интернет. У вас пример этому - A11. Что касается сроков доставки, то пока местным операторам интернет- торговли невыгодно создавать здесь товарные запасы. Но как только их доля на рынке вырастет до 10-15%, они смогут держать во Владивостоке самые ходовые позиции. И это позволит дальше увеличивать свою долю рынка, за счет розницы.
- В общем, местному бизнесу придется нелегко. И что же делать?
- Оптимизировать бизнес, повышать привлекательность своей торговой марки. Не в последнюю очередь - изменить отношение к профессионалам. Ведь сегодня уровень управления в московских компаниях значительно выше. Продолжающийся по сей день отток высококвалифицированных кадров в столицу делает свое дело.
В Москве уже поняли, что самое выгодное - платить высокие зарплаты хорошим профессионалам, но в регионах до сих пор предпочитают экономить. В итоге лучшие кадры уезжают в Москву, и конкурентоспособность местного бизнеса становится все ниже по сравнению с московским.
ДосьеКомпания RSI - классический широкопрофильный дистрибьютор, работающий на рынке уже 14 лет. Компания работает с известнейшими производителями вычислительной техники, комплектующих и периферийных устройств, такими как IBM, APC, Hewlett-Packard, Fujitsu Siemens Computers, Samsung r , LG, Acer и др. Дилерская сеть RSI насчитывает более 2,5 тыс. компаний в 230 городах России.
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