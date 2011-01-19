Продажи телевизоров с высоким разрешением превысили продажи стандартных устройств из-за снижения цен и распространения контента нового формата

В России спрос на такие устройства также высок, но для большинства покупателей высокое разрешение пока является сопутствующей функцией.

В 2008 г. продажи телевизоров высокой четкости (HD, high definition) впервые превысили продажи устройств стандартного разрешения. Об этом сообщила в своем отчете компания iSupply. Согласно подсчетам аналитиков, в этом году в мире будет продано 124,2 млн телевизоров высокой четкости против 86,6 обычных телеприемников. В 2007 году это соотношение составило 97,1 млн против 114,8 млн в пользу стандартного разрешения. А в 2012 г. будет продано 241,2 HD-телевизоров, а доля обычных устройств сократится до 23,1 млн, прогнозируют в iSupply. Что касается ТВ-приставок, то сейчас менее 20% из них поддерживают сигнал HD, но к 2012-му их число увеличится до 50%.

Досье До начала 2008 года существовало два формата дисков HD - Blu-Ray (разработанный Blu-Ray Disc Association) и HD DVD (разработан Toshiba). Разные киностудии поддерживали разные форматы, что тормозило их развитие и внедрение на рынок.

Технология HD позволяет воспроизводить видео более высокого качества, с большим количеством цветов, наиболее распространенные форматы разрешения экрана 1280Ч720 или 1920Ч1080. Для кодировки сигнала применяются технологии MPEG2 и MPEG4, а для хранения HD-видео используются диски формата Blu-ray.

Аналитики выделяют две причины роста популярности HDTV: это широкое распространение контента в данном формате и снижение цен. Последнее связано с быстрым развитием полупроводниковых технологий, так что каждое последующее поколение микросхем оказывается дешевле. Стоимость создания, доставки и воспроизводства контента HD становится минимальной. Формат высокой четкости стал банальным явлением во многих регионах мира.

Распространению HDTV не помешает даже снижение спроса на потребительскую электронику в условиях финансового кризиса.

Досье По данным "М.Видео", за период с января по июль 2008 г. продажи ЭЛТ-ТВ (телевизоры с электронно-лучевой трубкой) составили 17% продаж ЖК-ТВ.

Для России в целом характерна мировая специфика развития рынка. "На сегодняшний день рынок HD-телевизоров - самый быстрорастущий сегмент бытовой электроники и в мире и в России, а за 2007 год продажи ЖК-телевизоров с поддержкой HD в России достигли 1,8 млн устройств", - рассказал "Газете.Ru" Михаил СТАСЕВИЧ, руководитель направления потребительской электроники компании "Белый ветер цифровой". По словам представителя PR-департамента "М.Видео" Антона ПАНТЕЛЕЕВА, поддержкой HD оборудовано более 90% современных телевизоров. При этом продажи HDTV-устройств растут (по данным "М.Видео", на 30-40% по сравнению с 2007-м), а цены постоянно снижаются.

Разброс цен на HD-телевизоры весьма велик. Аналитик IT Research Алексей КОМАРОВ видит причину в том, что определяющей ценой для телевизора остается длина диагонали. "В наших магазинах можно купить HD-телевизор Philips с диагональю 15'' за 9 тыс. рублей и HD-телевизор с диагональю 70'' от компании Sony за 1,4 млн руб", - соглашается с ним Стасевич.

Продажи HD-телевизоров растут, для большинства покупателей высокое разрешение - просто сопутствующая функция, так как в России еще недостаточно распространен подобный контент.

По словам Комарова, 80% телевизионных трансляций - это эфирное вещание в аналоговом стандарте, HDTV доступно только через операторов платного телевидения, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас подобные сервисы есть у кабельных операторов "Акадо" и "Национальные коммуникации", операторов IP-телевидения "Стрим" и "Корбина Телеком", спутниковых операторов "НТВ-Плюс" и "Платформа HD" (специализируется на телевидении высокой четкости).

Однако спрос в России на плееры Blu-ray сейчас невелик из-за недостатка дисков с фильмами на русском языке в этом формате. Подобные записи все же можно достать, но проще скачать подобное видео в интернете, хотя его легальность будет вызывать сомнения.