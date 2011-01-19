Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Поехать туда, не зная куда, привезти то, не зная что
Начнем с хорошей новости. У туристических компаний стартовал ежегодный новогодний "сенокос": славно потрудившийся в течение трудового года народ жаждет хлеба и зрелищ. А плохая новость в том, что жаждущие бывают трех типов: те, кто знают чего хотят, те, кто не знают, и те, кто думают, что знают. Последних больше всех.
Но туристических "сенокосов" всего два в году - зимний и летний - и с таким положением вещей менеджеры по продажам давно смирились. Если кратко систематизировать имеющиеся на рынке новогодних туров предложения, то картина вырисовывается следующая.
Приморский разгуляй
Отдыхающих готовы принять все круглогодично работающие турбазы и санатории Приморского края. На них чаще всего останавливают свой выбор не имеющая лишних свободных средств для разгуляя молодежь и пожилые семейные пары, которые та же молодежь с друзьями и детьми потеснила из городских квартир. Положа руку на сердце, это не самый экономный вариант проведения праздника. В среднем за два дня пребывания на турбазе или в санатории - 31 декабря - 1 января - с человека просят 6000 рублей. Правда, в услугу входит новогодний банкет с обязательной развлекательной программой, состоящей из салата оливье, бутылки водки на персону и дежурных шуток деда с бородой и его неунывающей внучки. Самые популярные приморские места отдыха у владивостокцев - горнолыжные базы Арсеньева и Лукьяновки, а также овеянные ностальгическими воспоминаниями минувшего лета Витязь и Андреевка. Продавая места на горнолыжные направления, верующие менеджеры просят у небес снега, а неверующие - кивают на якобы перспективные обещания метеорологов. Какой только грех на души не возьмешь ради увеличения продаж...
У тех кому за... пользуется популярностью санаторно-курортное направление, разбирают все: и Шмаковкий военный санаторий, и садгородской "Океан". Экстриму и танцам до упаду такой клиент предпочитает хороший стол и удобную кровать. Путевки приобретают, как правило не на два дня, а на неделю, в надежде заодно подлечиться. Тут бы не попасться на обманку: медперсонал санаториев тоже хочет новогодних и рождественских каникул. Зачем ему ваши болячки? Приверженцев отдыха в родном краю менеджеры туркомпаний делят по новичков, наивно принимающих каждую остроту Деда Мороза за оригинальных экспромт, и бывалых, на опыте убедившихся, что каждая из шуток справила по крайней мере свое двадцатилетие. С последними проще: они приезжают тесными дружескими компаниями и всем дежурным развлечениям предпочитают караоке репертуар вроде "Ой, мороз, мороз, не морозь меня".
Прицел на заграницу
Заграница бывает разная. И не говорите мне, что Китай не заграница. Суйфэньхэ не в счет. Хотя если оценить количество предложений в этот практически приморский город, то отдохнуть от соотечественников, выбравших это направление точно не удастся. Кроме Суйфэньхэ теми же качествами обладают Хуньчунь, Мишань, Муданьцзян. Работающие на этих направлениях туркомпании стремятся взять прибыль с оборота. Цены от 4000 до 7000 рублей за 4-5 дневный визит. В среднеудаленные от Владивостока Харбин и Далянь стоимость путевок начинается от 8000 рублей. Дальновидные выбирают вариант не подешевле, а поудобнее. Например, с гостиницей минимум в 4 звезды и авиаперелетом. Из-за наплыва российских туристов китайский персонал и в 4-х звездах умудрится обслужить как в 2-звездах, да и стоять несколько часов в автобусе на Гродековском автопереходе тоже мало приятного.
Все. Бюджетные варианты проведения новогодних каникул исчерпаны. Дальше в тихоокеанском регионе идут курорты Санья, Вьетнам, южокорейские Гаваи - остров Чеджу и японские горнолыжные курорты. Отечественная альтернатива - Сахалин и Камчатка, патриотичнее, но не намного дешевле. Цены начинаются от $1000, на меньшее продавцы и посредники не согласны, поскольку прибыль идет уже не с оборота, а, так сказать, с качества обслуживания. Впрочем, среди выбирающих такие туры новичков мало, да и едут они, как правило, со знакомыми. Либо руководителями групп, либо туристами в составе группы. Следом за азиатским направлением по популярности идет Европа, опять же двух видов как таковая (новогодний круиз 2011 или "Рождественский Лондон") или европейская часть России (Москва, Петербург). Цены от 1000 евро без стоимости авиабилетов до Москвы. Тем, кому в Париж по делу нужно срочно, надо было позаботиться о поездке заранее.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде