Поехать туда, не зная куда, привезти то, не зная что

Начнем с хорошей новости. У туристических компаний стартовал ежегодный новогодний "сенокос": славно потрудившийся в течение трудового года народ жаждет хлеба и зрелищ. А плохая новость в том, что жаждущие бывают трех типов: те, кто знают чего хотят, те, кто не знают, и те, кто думают, что знают. Последних больше всех.

Но туристических "сенокосов" всего два в году - зимний и летний - и с таким положением вещей менеджеры по продажам давно смирились. Если кратко систематизировать имеющиеся на рынке новогодних туров предложения, то картина вырисовывается следующая.

Приморский разгуляй

Отдыхающих готовы принять все круглогодично работающие турбазы и санатории Приморского края. На них чаще всего останавливают свой выбор не имеющая лишних свободных средств для разгуляя молодежь и пожилые семейные пары, которые та же молодежь с друзьями и детьми потеснила из городских квартир. Положа руку на сердце, это не самый экономный вариант проведения праздника. В среднем за два дня пребывания на турбазе или в санатории - 31 декабря - 1 января - с человека просят 6000 рублей. Правда, в услугу входит новогодний банкет с обязательной развлекательной программой, состоящей из салата оливье, бутылки водки на персону и дежурных шуток деда с бородой и его неунывающей внучки. Самые популярные приморские места отдыха у владивостокцев - горнолыжные базы Арсеньева и Лукьяновки, а также овеянные ностальгическими воспоминаниями минувшего лета Витязь и Андреевка. Продавая места на горнолыжные направления, верующие менеджеры просят у небес снега, а неверующие - кивают на якобы перспективные обещания метеорологов. Какой только грех на души не возьмешь ради увеличения продаж...

У тех кому за... пользуется популярностью санаторно-курортное направление, разбирают все: и Шмаковкий военный санаторий, и садгородской "Океан". Экстриму и танцам до упаду такой клиент предпочитает хороший стол и удобную кровать. Путевки приобретают, как правило не на два дня, а на неделю, в надежде заодно подлечиться. Тут бы не попасться на обманку: медперсонал санаториев тоже хочет новогодних и рождественских каникул. Зачем ему ваши болячки? Приверженцев отдыха в родном краю менеджеры туркомпаний делят по новичков, наивно принимающих каждую остроту Деда Мороза за оригинальных экспромт, и бывалых, на опыте убедившихся, что каждая из шуток справила по крайней мере свое двадцатилетие. С последними проще: они приезжают тесными дружескими компаниями и всем дежурным развлечениям предпочитают караоке репертуар вроде "Ой, мороз, мороз, не морозь меня".

Прицел на заграницу

Заграница бывает разная. И не говорите мне, что Китай не заграница. Суйфэньхэ не в счет. Хотя если оценить количество предложений в этот практически приморский город, то отдохнуть от соотечественников, выбравших это направление точно не удастся. Кроме Суйфэньхэ теми же качествами обладают Хуньчунь, Мишань, Муданьцзян. Работающие на этих направлениях туркомпании стремятся взять прибыль с оборота. Цены от 4000 до 7000 рублей за 4-5 дневный визит. В среднеудаленные от Владивостока Харбин и Далянь стоимость путевок начинается от 8000 рублей. Дальновидные выбирают вариант не подешевле, а поудобнее. Например, с гостиницей минимум в 4 звезды и авиаперелетом. Из-за наплыва российских туристов китайский персонал и в 4-х звездах умудрится обслужить как в 2-звездах, да и стоять несколько часов в автобусе на Гродековском автопереходе тоже мало приятного.

Все. Бюджетные варианты проведения новогодних каникул исчерпаны. Дальше в тихоокеанском регионе идут курорты Санья, Вьетнам, южокорейские Гаваи - остров Чеджу и японские горнолыжные курорты. Отечественная альтернатива - Сахалин и Камчатка, патриотичнее, но не намного дешевле. Цены начинаются от $1000, на меньшее продавцы и посредники не согласны, поскольку прибыль идет уже не с оборота, а, так сказать, с качества обслуживания. Впрочем, среди выбирающих такие туры новичков мало, да и едут они, как правило, со знакомыми. Либо руководителями групп, либо туристами в составе группы. Следом за азиатским направлением по популярности идет Европа, опять же двух видов как таковая (новогодний круиз 2011 или "Рождественский Лондон") или европейская часть России (Москва, Петербург). Цены от 1000 евро без стоимости авиабилетов до Москвы. Тем, кому в Париж по делу нужно срочно, надо было позаботиться о поездке заранее.