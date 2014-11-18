Чартеры на Сайпан и Гуам из Владивостока и Хабаровска возобновят японцы

С середины февраля у приморцев и хабаровчан вновь появится возможность прямого беспосадочного перелета на Сайпан и Гуам.

Новые чартерные программы из Хабаровска и Владивостока запускает крупный японский туроператор H.I.S.

H.I.S. имеет 114 представительств в 88 городах мира. А осуществлять перелеты будет авиакомпания «Якутия». Турпакеты на Гуам и Сайпан можно будет приобрести у туристических агентств Приморья и Хабаровского края. Также можно будет купить отдельно авиаперелеты.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.