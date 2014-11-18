Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Чартеры на Сайпан и Гуам из Владивостока и Хабаровска возобновят японцы
18 Ноября 2014, 10:05 | Дальний Восток
С середины февраля у приморцев и хабаровчан вновь появится возможность прямого беспосадочного перелета на Сайпан и Гуам.
Новые чартерные программы из Хабаровска и Владивостока запускает крупный японский туроператор H.I.S.
H.I.S. имеет 114 представительств в 88 городах мира. А осуществлять перелеты будет авиакомпания «Якутия». Турпакеты на Гуам и Сайпан можно будет приобрести у туристических агентств Приморья и Хабаровского края. Также можно будет купить отдельно авиаперелеты.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор:
Теги: авиаперевозки туризм
Новости тематики
- Якутия оказалась в списке российских регионов, имеющих наибольший потенциал в сфере туризма
- Чартеры на Сайпан и Гуам из Владивостока и Хабаровска возобновят японцы
- "Трансаэро" полеты гарантирует
- На Дальний Восток туристов завлекают танцами с бубном
- Владивосток получит право на безвизовых авиатуристов из 20 стран
- Якутия туристическая: опыт соседа
- Тимофей РОГОЖИН, гендиректор Russia Discovery: У Дальнего Востока нет внятного турпродукта
- Дальневосточному туризму нужно научиться себя презентовать
- "Аэрофлот" не будет брать на борт туристов с гарантийными письмами от китайских турфирм
- Владивосток - Сеул. Gangnam-Stile: это надо видеть!
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
Loading...