"Аврора" будет летать из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский через Хабаровск

Авиакомпания "Аврора", созданная на базе региональных авиакомпаний "Сахалинские Авиатрассы" и "Владивосток Авиа", с 27 октября вводит ежедневный транзитный рейс по маршруту Южно-Сахалинск – Хабаровск - Петропавловск-Камчатский.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing-737 и Airbus-320".

Кроме того, с 19 октября 2013 года по 24 марта 2014 года будет выполняться чартерный рейс авиакомпании "Икар" (Ikar Airlines) по маршруту Бангкок - Южно-Сахалинск - Бангкок. Полеты будут производиться на Boeing-757-200, сообщается на сайте аэропорта Южно-Сахалинск.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.