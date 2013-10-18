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"Аврора" будет летать из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский через Хабаровск
18 Октября 2013, 12:45 | Дальний Восток
Авиакомпания "Аврора", созданная на базе региональных авиакомпаний "Сахалинские Авиатрассы" и "Владивосток Авиа", с 27 октября вводит ежедневный транзитный рейс по маршруту Южно-Сахалинск – Хабаровск - Петропавловск-Камчатский.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing-737 и Airbus-320".
Кроме того, с 19 октября 2013 года по 24 марта 2014 года будет выполняться чартерный рейс авиакомпании "Икар" (Ikar Airlines) по маршруту Бангкок - Южно-Сахалинск - Бангкок. Полеты будут производиться на Boeing-757-200, сообщается на сайте аэропорта Южно-Сахалинск.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Автор: Юрий Рогов
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Теперь налоги вместо Приморского края будет получать Сахалин.