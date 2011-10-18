На загородном рынке ипотека спросом не пользуется

Всего 10% сделок на загородном рынке недвижимости заключается по ипотеке, хотя около 25% поселков, которые продаются сегодня, имеют работающую партнерскую ипотечную программу с банками, пишет РБК.

Согласно данным аналитического центра компании, наименьший процент ипотечных сделок (3%) приходится на элитный сегмент, чуть больше - 8% - на сегмент бизнес-класса. Больше всего ипотечных сделок заключается в экономклассе. С помощью ипотеки в недорогом сегменте продается от 15 до 30% коттеджей, от 20 до 40% таунхаусов. Участки без подряда продаются по ипотеке крайне редко - не более 3-7% от рынка.

«Основным фактором, тормозящим развитие ипотеки, является низкий процент оформленной в собственность недвижимости на загородном рынке», - считает директор по продажам компании ОПИН Наталья КАРТАВЦЕВА.