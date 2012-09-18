Разнообразие натяжных потолков

Натяжные потолки были придуманы древними римлянами, которые обтягивали потолочное пространство шелковой тканью. Ассортимент современных натяжных потолков отличается большим разнообразием.

Достоинства:

1. Они не боятся трещин основной поверхности, и потому прекрасно подходят для установки в новостройках.

2. Прочная структура материала хорошо удерживает воду. В случае затопления профессионалы сольют собравшуюся влагу и придадут потолку первоначальный вид.

3. Пробки от шампанского от потолка отскакивают, ничуть его не повреждая!

4. Установленный натяжной потолок имеет десятилетнюю гарантию, но прослужит и 30 лет!

5. Отступ от основной поверхности будет всего 3-4 см.

6. Пустое пространство между пленкой и основной поверхностью используют с пользой. В межпотолочное пространство прячут провода, звукопоглощающие материалы или перфорированную ленту. Потолочную люстру, висящую «не по центру», передвигают при монтаже.

7. Пожаробезопасный и полностью безвредный для здоровья натяжную систему устанавливают везде: в детских, гостиных, прихожих и ванных комнатах.

Формы натяжных потолков

Гибкая структура пленки позволяет придать изделию самый фантастический рельеф. Жильцы квартир, высота стен в которых превышает 3 метра, могут воплотить в жизнь любые фантазии. Почитатели морской темы оценят волнообразные формы, астрономы – любители не оставят без внимания стилизацию под лунные кратеры. Существуют конические и многоуровневые потолки.

Любителям праздничного настроения придутся по вкусу натяжные потолки со светодиодной подсветкой. Переливаясь разными огоньками, диодные ленты прослужат столько же лет, сколько пленочный материал.

Фактура и цвет:

Самую простую фактуру имеет матовая пленка ПВХ. Матовый потолок очень похож на абсолютно ровный обычный.

Обычным ровным потолком при дневном освещении кажется и сатиновый. Освещение от электрической лампочки создает на сатине небольшой отражающий блик.

Обладает зеркальной поверхностью глянцевая фактура, которая зрительно добавляет комнате высоту. Причем особым отражающим эффектом наделен именно французский глянец. Перламутровым блеском сверкает поверхность из металлической пленки.

Очень оригинальны из полупрозрачной пленки. Днем они не производят впечатления, но стоит применить мерцающие насадки или светофильтры в ночном клубе или кафе, как полупрозрачный материал даст потрясающий по красоте эффект. Иллюзию северного сияния или картины звездного неба по достоинству оценят все посетители заведения.



Мягкий расслабляющий эффект придаст комнате материал из ткани. Натяжные потолки с бархатной поверхностью хорошо смотрятся в спальнях. Существуют пленки с изображением на поверхности. Покупка изделия с рисунком обойдется дороже. Можно скомбинировать более простую фактуру. Полотно, составленное из двух цветов, создаст видимость двухуровневого.

Следует ли бояться швов?

При монтаже широких потолков без швов не обойтись. Стык будет почти незаметен, особенно если его расположить параллельно солнечным или электрическим лучам.



Следует помнить, что на глянцевом полотне швы более заметны, чем на матовом.



В продаже есть вообще без швов. Бесшовные полотна делают из полиэстера и монтируют без тепловой пушки.

Основным недостатком является не низкая цена на натяжные потолки в Москве и МО. Однако множество достоинств прекрасно компенсируют и этот недостаток.