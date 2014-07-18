Аэропорт Хабаровска с дружественным визитом посетила делегация муниципалитета Ниигаты

В рамках рабочей поездки в дальневосточную столицу 17 июля 2014 одним из пунктов посещения делегации муниципалитета Ниигаты стал аэропорт Хабаровск. В Хабаровск делегация прибыла специальным чартерным рейсом – первым за 10 лет между городами-побратимами Хабаровском и Ниигатой, выполненным авиакомпанией «Якутия» на ВС Sukhoi SuperJet-100.

Делегация японских гостей с интересом осмотрела представленную фотоэкспозицию «Многоликая Ниигата», открытую в транзитном зале аэровокзала внутренних линий с 5 мая, на которой запечатлены события и лица родного для них города. Гости делились впечатлениями друг с другом, улыбаясь и горячо обсуждая представленные фото. С японской стороны было высказано предложение организовать аналогичную фотовыставку, посвященную Хабаровску как побратиму Ниигаты в одном из терминалов международного аэропорта Ниигата.

Помимо фотовыставки представителям муниципалитета Ниигаты был продемонстрирован макет проекта развития аэропортового комплекса Хабаровск (Новый). Представленный макет произвел на иностранных гостей благоприятное впечатление, и они пожелали скорейшего претворения планов развития аэропорта Хабаровск в жизнь.

С целью ознакомления с русскими традициями для японской делегации был подготовлен мастер-класс по созданию русской обрядовой куклы. Евгения Быкова, хабаровский художник-искусствовед, перед началом работы объяснила назначение подобной игрушки. На Руси такие куклы собирались руками из лоскутов ткани, нитей и тесьмы, и по старинному русскому поверью, делать ее надо с добрыми мыслями. Также к уже изготовленной однажды кукле можно обращаться с просьбой исполнить желание. Если куклу хорошо попросить и задобрить, например, яркой тесемкой, она обязательно это желание исполнит.

Японские гости с энтузиазмом взялись за дело, скрупулезно связывая красными нитями лоскуты ткани, придавая им облик девушки. После завершения мастер-класса у каждого японца был персональный и сделанный своими руками оригинальный подарок и приятная памятная вещь о посещении аэропорта Хабаровск.

ZRPRESS.RU, Владивосток.