Сельхозпроизводители смогут покупать лесные участки в упрощенном порядке

Госдума рассмотрит законопроект, который позволит заключать договоры купли-продажи лесных насаждений без проведения процедуры аукциона в исключительных случаях для собственных нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Согласно законопроекту, заготовка древесины для обеспечения собственных нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей будет осуществляться только на основании договора купли-продажи лесных насаждений, без заключения договора аренды лесного участка.