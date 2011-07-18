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ФАС планирует отобрать у школ и больниц функции по размещению госзаказа

18 Июля 2011, 15:40 | Дальний Восток

Нынешним 220 тысячам организаций, размещающих на торгах лоты государственного и муниципального заказа, должны прийти на смену 2-3 тысячи уполномоченных органов, которые будут квалифицированно действовать от их имени. Об этом сообщил начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС Михаил Евраев, пишет Сергей Васильев, «Клерк.Ру».

ФАС готовит проект закона "О совершенствовании государственного и муниципального заказа". Одним из ключевых его положений является переход от разрозненного формирования лотов каждым из 220 000 государственных и муниципальных заказчиков к более-менее централизованной работе через государственные уполномоченные органы.

"Сегодня в большинстве регионов такие органы уже действуют, - подчеркнул Михаил Евраев. - Там, где их нет, творится хаос. А там, где они есть, они порой сталкиваются с жестким сопротивлением заказчиков, не желающих упускать из-под контроля финансовые потоки".

"Работа по формированию госзаказа - такая же профессиональная деятельность, как, к примеру, работа врача, - считает начальник управления ФАС. - Поэтому с больниц и школ надо снять функции по правильному формулированию технологических требований, соблюдению всех процедур".

По данным исследования Международного центра финансово-экономического развития (МЦФЭР), клиническая больница регионального уровня в течение квартала размещает заказы на поставку лекарств, состоящую в среднем из 105 лотов. В процессе лечебное учреждение должно подготовить более 100 приказов на размещение заказа с соответствующей документацией, разместить на официальном сайте госзакупок такое же количество извещений, провести более 200 заседаний аукционных комиссий и сформировать столько же протоколов с их последующей публикацией на электронных площадках. Оборот документов по закупкам сопоставим с объемом всей бухгалтерской документации бюджетного учреждения.

"В ряде регионов уполномоченные органы уже сегодня могут заключать контракты от лица заказчика, что существенно сокращает бюрократию", - заявил Михаил Евраев. - С другой стороны, они могут контролировать, чтобы описание лота не было "затачиванием" документации под конкретного поставщика, как это часто бывает сегодня. Соответственнно, должно сократиться количество жалоб со стороны подрядчиков".

На федеральном уровне уполномоченных органов сегодня нет вообще, напомнил чиновник. ФАС полагает, что министерства и ведомства смогут самостоятельно определить их количество и распределение: в рамках отрасли или же по региональному принципу. Ожидается, что в целом в России таких организаций будет 2-3 тысячи.

Автор: Klerk.Ru
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