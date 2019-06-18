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Строительство мегамоста на Дальнем Востоке обойдется почти в полтриллиона рублей
К нему будет прилагаться еще и новый суперпорт
Строительство моста на Сахалин, а также создание глубоководного порта для его загрузки обойдутся федеральному бюджету в 433,3 млрд рублей, сообщает ТАСС. Информация была представлена в рамках заседания общественного совета Минвостокразвития в Общественной палате РФ.
Мост на Сахалин и глубоководный порт - 433,3 млрд (объем федерального финансирования до 2025 года), - отмечается в презентации.
Строительство моста через пролив Невельского на Сахалин предусматривает его соединение с японским островом Хоккайдо. Благодаря реализации проекта порты Японии войдут в систему Российских железных дорог и Северного морского пути.
Общая длина железнодорожного перехода составит 580 км.
Напомним, ОАО "РЖД" оценило проект строительства Сахалинского железнодорожного перехода в 540,3 млрд рублей.
Для загрузки моста и привлечения грузопотоков предлагается построить на острове глубоководный порт, в районе залива Делангля. Появление подобного порта очень опасаются портовики Приморья, так как для его загрузки и, соотвественно, скорейшей окупаемости всего мегапроекта власти могут с помощью "рекомендаций" завернуть солидную счасть грузопотоков, которые сейчас идут через Владивосток и Находку.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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