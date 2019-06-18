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Строительство мегамоста на Дальнем Востоке обойдется почти в полтриллиона рублей

18 Июня 2019, 17:58 | Дальний Восток

К нему будет прилагаться еще и новый суперпорт

Строительство моста на Сахалин, а также создание глубоководного порта для его загрузки обойдутся федеральному бюджету в 433,3 млрд рублей, сообщает ТАСС. Информация была представлена в рамках заседания общественного совета Минвостокразвития в Общественной палате РФ.

Мост на Сахалин и глубоководный порт - 433,3 млрд (объем федерального финансирования до 2025 года), - отмечается в презентации.

Строительство моста через пролив Невельского на Сахалин предусматривает его соединение с японским островом Хоккайдо. Благодаря реализации проекта порты Японии войдут в систему Российских железных дорог и Северного морского пути.

Общая длина железнодорожного перехода составит 580 км.

Напомним, ОАО "РЖД" оценило проект строительства Сахалинского железнодорожного перехода в 540,3 млрд рублей.

Для загрузки моста и привлечения грузопотоков предлагается построить на острове глубоководный порт, в районе залива Делангля. Появление подобного порта очень опасаются портовики Приморья, так как для его загрузки и, соотвественно, скорейшей окупаемости всего мегапроекта власти могут с помощью "рекомендаций" завернуть солидную счасть грузопотоков, которые сейчас идут через Владивосток и Находку.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Сахалин  порт  минвостокразвития  мост  проект  Северный морской путь 



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