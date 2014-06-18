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В Якутии энергетики ввели в эксплуатацию новую солнечную станцию

18 Июня 2014, 11:47 | Дальний Восток

ОАО "РАО ЭС Востока" (входит в Группу "РусГидро") ввело в эксплуатацию новую солнечную станцию в Республике Саха (Якутия), сообщает корреспондент "Золотого Рога"

В селе Тойон-Ары Хангаласского улуса в составе автономного энергетического комплекса в среду запущена в эксплуатацию новая комбинированная солнечная электрическая станция (СЭС) Центральных электрических сетей ОАО АК "Якутскэнерго" (входит в холдинг "РАО ЭС Востока").

Это первый в Центральном энергорайоне Якутии объект, преобразующий энергию солнца в электрическую для нужд жителей сельской местности.

В других районах республики компания уже реализовала четыре проекта солечной генерации, общая электрическая мощность которых составляет 90 кВт.

Новая СЭС включает в себя фотоэлектрическую систему максимальной мощностью 20 кВт, накопитель энергии емкостью 96 кВт/ч, а также две дизельные электростанции по 30 кВт.

Модель MPS PP Hybrid 30/55 kW - комбинированная, совместного производства Германии и Италии.

Энергообъект будет работать в автономном режиме и требовать минимального обслуживания.

Елена ЛЕНСКАЯ. ZRPRESS.RU, Якутск

Автор: Елена Ардальянова | Елена Ленская
Теги: Якутия  "РАО ЭС Востока" 



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