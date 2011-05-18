Логичная цена учета финансовой деятельности

Стоимость автоматизации финансовой деятельности предприятия зависит от ряда различных факторов: масштаба предприятия, рода его деятельности и требуемой степени автоматизации.

Первый фактор, который влияет на цену внедрения программного комплекса, - это масштаб предприятия. И не только потому, что такие компании вынуждены покупать сетевые версии программных продуктов и тратиться на дополнительные лицензии на рабочие места. Дело и в том, что типовые конфигурации программных продуктов практически никогда не удовлетворяют потребностям крупных компаний.

- В крупной организации у программного комплекса обычно много пользователей, - говорит генеральный директор компании "РМ Софт" Роман МАТУСОВСКИЙ. - И обычно требуется установить различные права доступа для пользователей, что требует привлечения квалифицированных специалистов.

- Внедрение автоматизированной системы учета на крупном предприятии - дело непростое, - замечает директор ООО "Парус-сервис" Алексей ПОДОЛИННЫЙ. - Если у программного комплекса более 20 пользователей, то уже необходимо проводить предварительное проектное обследование, чтобы выбрать оптимальный вариант автоматизации.

ERP - не всем по карману

Все чаще крупные предприятия выбирают ERP-системы, которые позволяют автоматизировать все основные аспекты управленческой деятельности предприятий - планирование ресурсов, оперативное управление выполнением планов (включая снабжение, сбыт, ведение договоров), все виды учета, а также анализ результатов хозяйственной деятельности.

- Рассмотрим предприятие с традиционной системой учета, - говорит специалист департамента информационных и аналитических систем компании "Ланит ДВ" Ярослав ПРЕЛОВСКИЙ. - На предприятие приходит заказ - в бумажном виде. Он начинает путешествовать по подразделениям, там сотрудники вводят данные из заказа в свои компьютеры. Потом сотрудники начинают переносить данные из компьютерного файла в различные разрозненные информационные модули. Именно на этих этапах теряется и искажается информация. В итоге на складе зачастую не знают, что заказ поступил, финансист не знает, есть ли такая позиция на складе. А ERP-системы позволяют вести единую базу данных и оперативно обмениваться информацией.

ERP-системы имеют немало преимуществ. Однако их стоимость довольно высока. А если к этому прибавить еще и стоимость внедрения, итоговая сумма окажется неподъемной для многих организаций.

- Кроме денег, требуется и время, - замечает Алексей Подолинный. - Внедрение ERP-системы может занять несколько месяцев. Сперва надо составить макет системы и посмотреть, как это будет работать. Затем следует этап отладки и только потом запуск в эксплуатацию.

Бюджетники в выигрыше

Стоимость автоматизации зависит и от профиля предприятия. Наименьшие расходы понесут бюджетные организации, поскольку в них бизнес-процессы стандартизированы в соответствии с инструкциями Минфина. Соответственно, мелким и средним организациям, скорее всего, подойдет одна из типовых конфигураций программных комплексов, предлагаемых компаниями - разработчиками.

- Для торговых компаний затраты уже будут существенно выше, - говорит Роман Матусовский. - Но тут есть свои нюансы. Если предприятие торгует крупным оптом, то автоматизировать его будет существенно проще и дешевле, чем компанию, занятую мелким оптом или торговлей в розницу, так как в этом случае приходится оформлять огромное количество документов за небольшие промежутки времени.

- И самые большие расходы придется нести компаниям производственного профиля, - считает Алексей Подолинный. -Почти любое производство весьма специфично, в нем одновременно происходит множество бизнес-процессов, причем на каждой стадии их может быть несколько десятков. Крупные заказы (кораблестроение, строительство и многие другие) могут проводиться 2-3 года и более. Зачастую необходимо отдельно отслеживать деятельность ремонтных подразделений. Все это усложняет учет.

Стоимость конфигурирования зависит от регламентированности бизнеса. К примеру, производство алкогольной продукции (особенно при наличии акцизного склада) несет в себе множество нюансов. Торговля медикаментами - также регулируется множеством правил.

Второй важный фактор - требуемая степень автоматизации (если компания хочет автоматизировать все свои бизнес-процессы, а не только бухгалтерский учет). Например, учет рабочего времени сотрудников. В этих случаях стоимость настройки программного комплекса может в 10-15 раз превышать стоимость самого продукта.

- Еще одна статья затрат - обучение сотрудников, - говорит начальник отдела внедрения группы компаний "Юманс" Сергей ШАБАЛОВ. - Стоимость обучения может превосходить затраты на покупку самой программы. Хотя наша компания и проводит бесплатные семинары для пользователей, но их направленность, скорее, не учебная, а информационная - о новых продуктах и их возможностях.

Не все решается заочно

Все известные производители экономических программ обеспечивают поддержку своих продуктов. Законодательство постоянно меняется и необходимо периодически менять программу.

Производители предлагают обновления на компакт-дисках, также возможен вариант - скачать обновления из Интернета, с сайтов компаний-вендоров. Если пользователь не в состоянии самостоятельно провести обновление, то эта услуга обойдется ему в 300-500 руб.

Само обновление тоже может потребовать средств. Например, если у популярнейшей линейки программных продуктов от 1С версии 7.7 обновления бесплатны, то для линейки 8.0 за это уже придется заплатить.

- Если 1С версии 8.0 установлена на один компьютер, то стоимость обновления за год составит значительную долю от цены самого программного комплекса, - поясняет Роман Матусовский. - А если на пару десятков компьютеров - то стоимость обновления будет относительно невелика в процентном отношении. Например, сто лицензий на "1С:Бухгалтерия 8.0" обойдутся в сумму порядка $9 тыс. Подписка на двухдисковый комплект обновлений и справочных данных - $360 в год - менее 5% от цены лицензии. А одна лицензия на "1С:Бухгалтерия 8.0" - это около $300. В этом случае обновление выйдет относительно дорогим.

- Услуги по конфигурированию и обслуживанию 1С версии 8.0 несколько дороже, чем в версии 7.7, - говорит Сергей Шабалов. - Но зато базовые версии имеют больше возможностей и менять их приходится не так сильно. Если программу 7.7 обычно приходится доводить до нужной кондиции, то в 8.0 это приходится делать значительно реже.

Если конфигурация нетиповая, то пользователь зачастую уже не может провести обновление самостоятельно, и требуются услуги специалиста. Это также увеличивает стоимость эксплуатации.

По мере развития компании у нее появляются новые аспекты деятельности и соответственно новые требования к учету. Программный комплекс может потребовать доработки под новые условия или вовсе оказаться малопригодным для учета в новых сферах деятельности.

- Все разработчики обещают, в принципе, одно и то же - бесплатно предоставлять обновления и бесплатные консультации по телефону, - рассказывает Алексей Подолинный. - Но по телефону далеко не всегда можно объяснить суть проблемы, поэтому приходится вызывать специалиста.

И даже если пользователь хорошо разбирается в программном комплексе, но ему, например, нужны дополнительные отчеты, понадобится программист, чтобы их создать. Ведь большинство современных экономических программ используют собственный внутренний язык программирования, освоить который непрофессионалу довольно сложно.