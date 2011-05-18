Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Логичная цена учета финансовой деятельности
Стоимость автоматизации финансовой деятельности предприятия зависит от ряда различных факторов: масштаба предприятия, рода его деятельности и требуемой степени автоматизации.
Первый фактор, который влияет на цену внедрения программного комплекса, - это масштаб предприятия. И не только потому, что такие компании вынуждены покупать сетевые версии программных продуктов и тратиться на дополнительные лицензии на рабочие места. Дело и в том, что типовые конфигурации программных продуктов практически никогда не удовлетворяют потребностям крупных компаний.
- В крупной организации у программного комплекса обычно много пользователей, - говорит генеральный директор компании "РМ Софт" Роман МАТУСОВСКИЙ. - И обычно требуется установить различные права доступа для пользователей, что требует привлечения квалифицированных специалистов.
- Внедрение автоматизированной системы учета на крупном предприятии - дело непростое, - замечает директор ООО "Парус-сервис" Алексей ПОДОЛИННЫЙ. - Если у программного комплекса более 20 пользователей, то уже необходимо проводить предварительное проектное обследование, чтобы выбрать оптимальный вариант автоматизации.
ERP - не всем по карману
Все чаще крупные предприятия выбирают ERP-системы, которые позволяют автоматизировать все основные аспекты управленческой деятельности предприятий - планирование ресурсов, оперативное управление выполнением планов (включая снабжение, сбыт, ведение договоров), все виды учета, а также анализ результатов хозяйственной деятельности.
- Рассмотрим предприятие с традиционной системой учета, - говорит специалист департамента информационных и аналитических систем компании "Ланит ДВ" Ярослав ПРЕЛОВСКИЙ. - На предприятие приходит заказ - в бумажном виде. Он начинает путешествовать по подразделениям, там сотрудники вводят данные из заказа в свои компьютеры. Потом сотрудники начинают переносить данные из компьютерного файла в различные разрозненные информационные модули. Именно на этих этапах теряется и искажается информация. В итоге на складе зачастую не знают, что заказ поступил, финансист не знает, есть ли такая позиция на складе. А ERP-системы позволяют вести единую базу данных и оперативно обмениваться информацией.
ERP-системы имеют немало преимуществ. Однако их стоимость довольно высока. А если к этому прибавить еще и стоимость внедрения, итоговая сумма окажется неподъемной для многих организаций.
- Кроме денег, требуется и время, - замечает Алексей Подолинный. - Внедрение ERP-системы может занять несколько месяцев. Сперва надо составить макет системы и посмотреть, как это будет работать. Затем следует этап отладки и только потом запуск в эксплуатацию.
Бюджетники в выигрыше
Стоимость автоматизации зависит и от профиля предприятия. Наименьшие расходы понесут бюджетные организации, поскольку в них бизнес-процессы стандартизированы в соответствии с инструкциями Минфина. Соответственно, мелким и средним организациям, скорее всего, подойдет одна из типовых конфигураций программных комплексов, предлагаемых компаниями - разработчиками.
- Для торговых компаний затраты уже будут существенно выше, - говорит Роман Матусовский. - Но тут есть свои нюансы. Если предприятие торгует крупным оптом, то автоматизировать его будет существенно проще и дешевле, чем компанию, занятую мелким оптом или торговлей в розницу, так как в этом случае приходится оформлять огромное количество документов за небольшие промежутки времени.
- И самые большие расходы придется нести компаниям производственного профиля, - считает Алексей Подолинный. -Почти любое производство весьма специфично, в нем одновременно происходит множество бизнес-процессов, причем на каждой стадии их может быть несколько десятков. Крупные заказы (кораблестроение, строительство и многие другие) могут проводиться 2-3 года и более. Зачастую необходимо отдельно отслеживать деятельность ремонтных подразделений. Все это усложняет учет.
Стоимость конфигурирования зависит от регламентированности бизнеса. К примеру, производство алкогольной продукции (особенно при наличии акцизного склада) несет в себе множество нюансов. Торговля медикаментами - также регулируется множеством правил.
Второй важный фактор - требуемая степень автоматизации (если компания хочет автоматизировать все свои бизнес-процессы, а не только бухгалтерский учет). Например, учет рабочего времени сотрудников. В этих случаях стоимость настройки программного комплекса может в 10-15 раз превышать стоимость самого продукта.
- Еще одна статья затрат - обучение сотрудников, - говорит начальник отдела внедрения группы компаний "Юманс" Сергей ШАБАЛОВ. - Стоимость обучения может превосходить затраты на покупку самой программы. Хотя наша компания и проводит бесплатные семинары для пользователей, но их направленность, скорее, не учебная, а информационная - о новых продуктах и их возможностях.
Не все решается заочно
Все известные производители экономических программ обеспечивают поддержку своих продуктов. Законодательство постоянно меняется и необходимо периодически менять программу.
Производители предлагают обновления на компакт-дисках, также возможен вариант - скачать обновления из Интернета, с сайтов компаний-вендоров. Если пользователь не в состоянии самостоятельно провести обновление, то эта услуга обойдется ему в 300-500 руб.
Само обновление тоже может потребовать средств. Например, если у популярнейшей линейки программных продуктов от 1С версии 7.7 обновления бесплатны, то для линейки 8.0 за это уже придется заплатить.
- Если 1С версии 8.0 установлена на один компьютер, то стоимость обновления за год составит значительную долю от цены самого программного комплекса, - поясняет Роман Матусовский. - А если на пару десятков компьютеров - то стоимость обновления будет относительно невелика в процентном отношении. Например, сто лицензий на "1С:Бухгалтерия 8.0" обойдутся в сумму порядка $9 тыс. Подписка на двухдисковый комплект обновлений и справочных данных - $360 в год - менее 5% от цены лицензии. А одна лицензия на "1С:Бухгалтерия 8.0" - это около $300. В этом случае обновление выйдет относительно дорогим.
- Услуги по конфигурированию и обслуживанию 1С версии 8.0 несколько дороже, чем в версии 7.7, - говорит Сергей Шабалов. - Но зато базовые версии имеют больше возможностей и менять их приходится не так сильно. Если программу 7.7 обычно приходится доводить до нужной кондиции, то в 8.0 это приходится делать значительно реже.
Если конфигурация нетиповая, то пользователь зачастую уже не может провести обновление самостоятельно, и требуются услуги специалиста. Это также увеличивает стоимость эксплуатации.
По мере развития компании у нее появляются новые аспекты деятельности и соответственно новые требования к учету. Программный комплекс может потребовать доработки под новые условия или вовсе оказаться малопригодным для учета в новых сферах деятельности.
- Все разработчики обещают, в принципе, одно и то же - бесплатно предоставлять обновления и бесплатные консультации по телефону, - рассказывает Алексей Подолинный. - Но по телефону далеко не всегда можно объяснить суть проблемы, поэтому приходится вызывать специалиста.
И даже если пользователь хорошо разбирается в программном комплексе, но ему, например, нужны дополнительные отчеты, понадобится программист, чтобы их создать. Ведь большинство современных экономических программ используют собственный внутренний язык программирования, освоить который непрофессионалу довольно сложно.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту