На Дальнем Востоке региональных страховщиков становится меньше

Страховой рынок Дальнего Востока последние годы развивался в русле общероссийских тенденций: объемы собранной премии росли, а количество компаний сокращалось. И прошлый год не стал исключением. Эксперты отмечают возросшую концентрацию, когда на топ 20 приходится уже порядка 75% рынка, на фоне продолжающегося ухода игроков. Только региональных страховщиков ДФО к началу нового года стало меньше на 7 компаний.

Страховщики уходят - приходят брокеры

Сегодня на региональных рынках Дальнего Востока осталось всего 17 местных страховщиков, хотя еще пару лет тому назад их было порядка 30. Наибольшие потери специалисты отмечают в Приморском крае. Сегодня в этом регионе осталось 6 местных страховых организаций, 3 из которых - брокерские компании, а одна компания - «Защита-Находка», еще недавно занимавшая самую большую долю на дальневосточном рынке среди региональных компаний, - очевидно, в скором времени лишится лицензии. По крайней мере, Российский союз автостраховщиков уже объявил об исключении этой компании из своих рядов.

Зато прошедший год существенно поменял ситуацию с брокерскими услугами в крае. Еще год назад там была всего одна брокерская компания. И если Камчатка за этот период времени потеряла своего единственного брокера, то Приморье пополнилось двумя новыми брокерскими компаниями. Сегодня это единственный регион на Дальнем Востоке, где на страховом рынке есть лицензированные брокерские услуги. Впрочем, учредитель компании «Дальневосточный страховой брокер» Максим ВАЛЕНСКИЙ считает, что реально количество игроков, оказывающих брокерские услуги, не увеличилось в регионе. Просто некоторые из них получили лицензию.

«У нас, по сути, компания агентско-брокерская, - говорит Максим Валенский, - мы и до получения лицензии оказывали услуги, потому что эта деятельность не подлежит обязательному лицензированию. Но проблема сейчас в том, что страховые компании не очень охотно идут на сотрудничество с брокерами. В нашем регионе лицензия не увеличивает шансы этого сотрудничества, хотя и не уменьшает. На Дальнем Востоке вообще так принято: все страховщики предпочитают, чтобы клиенты непосредственно с ними работали, к ним в офис приезжали. Но мы готовы к тому, чтобы клиенту оказывать более широкий спектр услуг. Сейчас пытаемся продвинуть брокерскую услугу в нашем регионе, но я думаю, что реально она начнет работать как полноценная страховая услуга примерно через пару лет. Тем не менее у нас сейчас крупные брокеры стремятся иметь лицензию потому, что в ситуации, когда в регион приходят федеральные страховые компании со своими программами, у них появляется возможность работать по этим программам. И к этому нужно быть готовым. Дальний Восток придет к той практике, которая есть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Мы наблюдали за тем, как это сотрудничество выстроено в этих городах - там брокерские услуги в большей степени, чем у нас, работают на клиента. Но это происходит потому, что страховые компании идут на это».

Уровень надежности

Еще одним заметным событием в Приморье может стать возвращение на рынок медстрахования компании «Госмедстрах». Впрочем, пока Страхнадзор ничего конкретного по этому поводу сказать не может, хотя и не исключает вероятности возобновления лицензии этого страховщика.

Потери игроков коснулись рынков почти всех регионов в ДФО. Наиболее благополучная ситуация в Хабаровском крае, где работают 7 региональных страховщиков. Там в прошлом году потеряли только перестраховочную компанию - «Азия Транс Ре». Ушла с рынка и камчатская СК «Астрея», а амурская СК «Амур» переехала в Москву. В итоге сейчас в регионах если и остались местные страховщики, то не более 1-2 компаний. Но и те, кто остался, часто работают исключительно в сегменте обязательного медицинского страхования. Исключение составила Сахалинская область, где помимо двух страховых компаний работает еще и Общество взаимного страхования.

Наиболее устойчивые позиции среди дальневосточных региональных страховщиков, по мнению специалистов Страхнадзора, у якутской РСК «Стерх». Важными событиями года в компании стали присвоение ей рейтинговым агентством «Эксперт РА» рейтинга А+ - «Очень высокий уровень надежности» и увеличение размера уставного капитала. Как сообщили в компании, уставный капитал ОАО РСК «Стерх» был увеличен основным акционером до 638 895 тыс. рублей, поэтому проблемы недокапитализированности, ставшей одной из основных причин ухода региональных страховщиков в последние три года, у нее нет. Маржа платежеспособности соответствует законодательным требованиям.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» довольно высоко оценило в прошлом году еще одного дальневосточного страховщика - хабаровскую СК «Дальлесстрах», присвоив ей рейтинг надежности на уровне А «Высокий уровень надежности». Страховой портфель Дальлесстраха является высоко диверсифицированным, отмечают эксперты, при этом убыточность-нетто по основным для компании видам страхования остается невысокой. Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.

«В прошлом году наша компания увеличила объемы страхования в половину, - говорит генеральный директор «Дальлесстрах» Николай КУЧЕРОВ. - Мы на рынке в общей сложности предлагаем порядка 76 продуктов. Многие страхователи делают выбор в пользу региональных страховщиков, поскольку вопросы, связанные с урегулированием убытков при возникновении страхового случая, местными компаниями решаются проще и быстрее».

Региональный рост

Прошлый год для дальневосточного страхового рынка в целом был вполне предсказуемым. Эксперты отметили некоторый рост сборов премий и снижение уровня выплат. По данным Страхнадзора, в 2012 году региональными страховщиками и филиалами нерегиональных страховых компаний в общем на территории ДФО собрано 16,6 млрд рублей премий, из которых 2,77 млрд рублей приходятся на региональных страховщиков. При этом общая сумма прошлогодних выплат составила 5,3 млрд рублей, а региональные страховщики выплатили 923,6 тыс. рублей.

Рост собранных премий у региональных компаний составил 13,4%, что несколько ниже среднероссийского показателя. Впрочем, у региональных страховщиков, как правило, своя ниша на рынке. Как отмечают в хабаровской компании «Дальжасо», обязательных видов страхования у них просто нет. А ведь именно эти виды страхования в последние годы приносили наибольшие сборы. И уж тем более региональные компании не имеют лицензии на новый вид обязательного страхования - опасных производственных объектов, - ставший драйвером роста в прошлом году. Их долю рынка определяют в основном добровольные виды страхования.

Единственным обязательным видом страхования в портфелях некоторых региональных страховщиков является ОСАГО. В целом этот вид страхования некоторые страховщики также отнесли к драйверам роста, поскольку изменение коэффициентов в ОСАГО привело к некоторому росту собранной премии в этом сегменте. Впрочем, уже к концу года участники рынка отметили замедление роста в связи с тем, что эта корректировка тарифов по ОСАГО перестала оказывать столь заметное влияние.

Многие региональные страховщики работают в сегменте розничного страхования. Впрочем, по словам генерального директора ООО «Внешнеэкономическая Сахалинская страховая ассоциация» Ирины МИШУНИНОЙ, розница требует большого штата страховых агентов и соответственно больших накладных расходов для ведения дела, поэтому некоторые региональные страховщики предпочитают видеть своими клиентами юридические лица. В то же время эксперты считают, что развитие продаж через страховых посредников может стать еще одним драйвером роста.

«Весь рынок обязательного страхования построен таким образом, что он становится недоступным для региональных компаний, - считает Ирина Мишунина. - Изначально законодательство выстраивалось так, чтобы там не работали некрупные компании. А региональные страховщики в принципе могут быть крупными? Новый закон «Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» открывает новые возможности для страховщиков. Но, чтобы работать с этим видом страхования, нужно вступить в Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) и платить большие взносы. Сможет ли региональная страховая компания платить ежегодно такие взносы для того, чтобы получить доступ к этому сегменту рынка? То же самое и в отношении ОСАГО».

Впрочем, региональный представитель Всероссийского Союза страховщиков в ДФО Алексей ГОЛУБЕВ считает, что возможности для получения лицензии имеют все страховщики, чья деятельность соответствует требованиям законодательства, регулирующего работу на рынке. «Если есть потребность в лицензии на какой-либо вид страхования, то ее может получить любая компания, в том числе региональная, - говорит Алексей Голубев, - но сейчас с каждым годом вести этот бизнес становится сложнее. К нему предъявляют довольно высокие требования».

В то же время РСК «Стерх» в прошлом году, в связи с увеличением уставного капитала, получила возможность принимать на страхование крупные риски. Ранее компания страховала лишь самолеты внутрирегиональных маршрутов (Ан-3, Л-410, Ан-24, Ан-140, вертолетный парк). Начиная с прошлого года «Стерх» осуществляет страхование воздушных судов, получаемых в лизинг (Bombardier, Sukhoi Superjet 100). Хорошие темпы роста в компании наблюдаются не только по таким видам, как ипотечное страхование и страхование имущества физических лиц, но и по страхованию средств воздушного и наземного транспорта.

Но кроме этого, «Стерх» в прошлом году стала внедрять новые для них обязательные виды страхования - ОСАГО и обязательное страхование опасных объектов. Это, пожалуй, пока единственный страховщик из региональных компаний в ДФО, который имеет возможность страховать опасные объекты.

«Поскольку у некоторых региональных страховщиков нет лицензий на обязательные виды страхования, такие как ОСАГО, ОС ОПО, страхование ответственности перевозчиков, лицензий на перестрахование, мы намереваемся привлечь их к сотрудничеству, - говорит начальник Управления андеррайтинга и развития ОАО РСК «Стерх» Иван СИДОРОВ. - Планируется предложить нашим коллегам заключать договоры страхования от имени РСК «Стерх» в рамках агентского соглашения, а также заключать договоры перестрахования для размещения объектов в РСК «Стерх».

В самой компании результаты работы за первый год оценивают, в общем, хорошо. Получив лицензию по страхованию особо опасных объектов, РСК «Стерх» упрочнило позицию лидера рынка страхования в Якутии, считают специалисты компании.

«Наибольший рост относительно сборов в 2011 году показало входящее перестрахование за счет введения обязательного страхования опасных объектов, предусматривающее в свою очередь обязательное взаимное перестрахование между членами Национального Союза Страховщиков Ответственности, - говорит Иван Сидоров. - Внедрение такого вида, как обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, безусловно, заметно отразилось на рынке Республики Саха (Якутия). В нашем регионе достаточно большое количество организаций, эксплуатирующих ОПО. Руководители таких организаций со всей серьезностью подошли к новому виду страхования, активно сотрудничая со страховыми компаниями. На сегодняшний день почти все организации, имеющие в своем распоряжении опасные объекты, являются застрахованными».

Елена АБАШЕВА. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.