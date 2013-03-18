Лесной комплекс Дальнего Востока заблудился в непроходимых дебрях экспортных пошлин

В ближайшие 11 лет инвестиции в лесную промышленность ДФО должны вырасти в 5 раз, объемы товарной продукции - в 3,5 раза, заготовка круглого леса - в 1,8 раза, а объем переработки доведен до 70%. Такие целевые показатели заложены Министерством развития Дальнего Востока в подпрограмму «Развитие лесного комплекса», являющуюся составной частью общей программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 года.

Думать о безотлагательных мерах поддержки отрасли министерство заставляет положение, в котором оказалась лесная промышленность макрорегиона к 2013 году. ДФО занимает 2-е место в РФ по запасам древесины в РФ - здесь сосредоточено 25% всего ресурса страны. При этом доля округа в общем объеме заготавливаемой древесины в стране в 2012 году составила лишь 15,2%, снизившись на 4,7% по сравнению с 2007 годом. Еще хуже сравнение с общероссийскими данными по объемам отгруженной продукции лесного комплекса. В 2012 году в стране в целом этот показатель составил 933 млрд рублей, а в ДФО - 35 млрд рублей, что никак не соответствует имеющемуся потенциалу. Хотя доля лесопереработки в округе выросла в последние годы почти вдвое, составив в 2012 году 41%, она значительно меньше показателей европейской части России, где перерабатывается 65% древесины.

Одной из причин спада большинства показателей отрасли стали предпринятые государством меры по ограничению вывоза необработанной древесины. Объявив о переходе к заградительным таможенным пошлинам на круглый лес, Правительство РФ сделало один шаг, подняв планку до 25%, но отказалось от следующих повышений. В результате потеряли и продавцы круглого леса, и не приобрели должного те, кто, поверив в серьезность заявлений государства, начал создавать мощности по глубокой переработке древесины. Особенно чувствительно на это отреагировала лесная промышленность Дальнего Востока, почти полностью привязанная к рынкам соседних стран. По данным председателя ассоциации «Дальлесэкспорт» Александра СИДОРЕНКО, экспорт дальневосточной древесины снизился с 33 млн м куб. в 2007 году до 19 млн м куб. в 2012 году. Доля России на рынках Японии, Южной Кореи и Китая снизилась с 59% в 2007 году до 26% в 2012 году. При том что емкость их объединенного потребления выросла с 55,7 млн м куб. в 2007 году до 74 млн м куб. в 2012 году. Позиции дальневосточных поставщиков необработанной древесины в эти годы с успехом заняли конкуренты из Северной Америки (Канады и США) и Новой Зеландии. Интересно, что после вхождения РФ в ВТО пошлины на экспорт древесины в страны Еврозоны были снижены до 12%, а ставки для рынков Азии остались на уровне 25%.

По данным начальника отдела по вопросам лесопользования департамента природопользования Минвостокразвития Максима ГУЛЬКО, ухудшению положения лесопромышленного комплекса Дальнего Востока немало способствуют и специфические проблемы неразвитости инфраструктуры, дороговизны продукции естественных монополий. Плотность лесных дорог на Дальнем Востоке составляет 0,34 км на тыс. га. В Сибирском округе этот показатель достигает 1,19 км на тыс. га, в Центральном федеральном округе - 5,39 км на тыс. га. Такое положение ведет к быстрому исчерпанию доступных лесных ресурсов на Дальнем Востоке и высокой стоимости освоения новых массивов ввиду необходимости прокладки к ним лесовозных дорог. Платежи за перевозки железнодорожным транспортом вместе с экспортными пошлинами достигают на Дальнем Востоке 70% от стоимости лесопродукции. Работа в таких условиях ведется на грани допустимой рентабельности. Число прибыльных предприятий в отрасли снизилось с 882 в 2007 году до 724 в 2012-м, а убыточных - выросло за то же время с 216 до 341.

Невысока оценка перспектив лесопромышленного комплекса и со стороны банков. При значительной потребности в кредитных ресурсах при реализации инвестиционных проектов организации глубокой переработки, банки весьма неохотно финансируют эти мероприятия. Так, министр природных ресурсов Хабаровского края Василий ШИХАЛЕВ заявил на совещании в Минвостокразвития, что в последние 2 года банки перестали выдавать долгосрочные кредиты предприятиям отрасли в регионе. Под административным давлением удается добиться только выделения средств на 3 года под 16% годовых. На таких условиях строить серьезные мощности невозможно. По этой причине край потерял 2 приоритетных проекта по организации производства продукции с высокой добавленной стоимостью - инвесторы не смогли увидеть прибыль при работе в существующих условиях. Да и в целом на Дальнем Востоке 5 из 13 приоритетных инвестиционных проектов отстают от запланированных графиков ввода мощностей.

О том, что инфраструктура - одна из болевых точек лесного комплекса, говорят и сами лесопромышленники. Гендиректор ОАО «Шелеховский КЛПХ» Сергей КОЖАНОВ, например, высказывает недовольство отсутствием конкуренции «Амурскому пароходству» на маршрутах доставки леса по Амуру, элементарной нехваткой барж, требуемых его компании для транспортировки готовой продукции. В результате стоимость перевозки леса в последние годы выросла в 2 раза, что заставило предприятие сократить его заготовку, а из заготовленных в 2012 году 270 тыс. м куб. древесины 120 тыс. м куб. так и остались лежать на нижних складах в ожидании отправки в следующую навигацию. Это 235 млн рублей, выведенных из оборота на 7-8 месяцев.

В феврале 2013 года проблемы пришли и со стороны моря. Ванинский морской торговый порт не утвердил ни одной заявки на перевалку лесных грузов, поставив под угрозу выполнение условий контрактов сразу несколькими лесопромышленными компаниями Хабаровского края, использующими порт для экспорта своей продукции. Участники рынка ожидали изменения политики порта после его вхождения в группу «Мечел», владеющую крупнейшими угольными активами, в числе которых и Эльгинское месторождение в Якутии, но не думали, что это произойдет столь стремительно.

- Мы в декабре 2012 года, уже при новом собственнике, подписали договор перевалки, в котором обговорили месячные объемы. В январе отгрузка шла нормально. А в феврале, безо всякого предупреждения, наши заявки перестали согласовываться, - рассказывает заместитель генерального директора группы компаний «Бизнес-маркетинг» Константин БЕЗНОСЮК. - У нас есть контракты, основные наши покупатели, которым идут поставки через порт Ванино, расположены на юге Китая. Они под согласованные графики отгрузки зафрахтовали суда, которые мы не можем загрузить. В результате с нашей стороны идет прямое нарушение условий договоров с партнерами. Помимо того, что нам грозят серьезные штрафные санкции, мы можем потерять покупателей, с которыми долго налаживали отношения, что непозволительно в нынешней сложной рыночной ситуации.

Объем поставок группы «Бизнес-маркетинг», осуществлявшихся через порт Ванино, - около 3 тыс. м куб. пиломатериалов в месяц. Компания переваливала этот объем в порту на протяжении последних 2 лет. Но с 1 февраля 2013 только пополняет склад готовой продукции.

- В каждом договоре записано, что порт подтверждает прием грузов исходя из технических и технологических возможностей. Если таких возможностей нет - объем не подтверждается, - парирует претензии первый заместитель генерального директора ОАО «Порт Ванино» Денис ВАГАНОВ.

Кроме группы «Бизнес-маркетинг», проблемы с портом появились у ООО СП «Аркаим», ЗАО «Смена-трейдинг». Впервые за последние годы для дальневосточников начал вновь открываться рынок леса Японии, срывы поставок могут заставить японцев вновь обратиться за сырьем в Канаду и США.

- Мы разделяем вашу озабоченность, - обращается к собравшимся за одним столом в Минвостокразвития участникам жаркой дискуссии Денис Ваганов. - Ситуация вызвана сменой собственника. Сейчас идет смена менеджмента, формирование новой организационно-производственной структуры. Мы проводим экспертизу производственных мощностей, пытаемся их как-то оценить и распланировать дальнейшую работу порта.

Как вариант, краевым лесопромышленникам предложены мощности терминалов находящегося по соседству порта Советская Гавань. И часть предприятий эту схему для себя уже разрабатывает. Однако руководство «Аркаима», например, заявляет, что в Совгавани нет возможности обрабатывать требуемое компании количество грузов.

Заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ДВЖД Игорь СЕЛЮТИН предложил лесопромышленникам Хабаровского края подумать и над другими вариантами отправки продукции - через Гродеково, порты Находки и Владивостока, где есть свободные перевалочные мощности и не исчерпана провозная способность железной дороги. Но, по общему мнению, такая схема поставок сегодня малопригодна ввиду высокой цены транспортировки лесопродукции по железной дороге. Да и как-то плохо представляется, что «Аркаим», например, стоящий на берегу бухты Ванино, повезет продукцию в Находку или Владивосток.

- Это глобальный вопрос развития инфраструктуры на Дальнем Востоке, - говорит президент «РФП-групп» Зарэ АРУТЮНЯН. - Нужна реалистическая программа развития транспортной инфраструктуры. Она необходима и нам, и металлургам, и золотопромышленникам, всем работающим на Востоке страны.

В Минвостокразвития сообщили, что развитие портов и железнодорожного сообщения включены в проект большой программы до 2025 года. Теперь необходимо лишь дождаться ее окончательного варианта и посмотреть, что останется в утвержденном Правительством РФ документе.

Александр ЗУБОВ. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.