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Геологоразведка прирастила запасы в Дальнего Востока
Геологоразведочными работами (ГРР) в 2012 году исследовано более 800 объектов недропользования, из них 780 участков - за счет средств недропользователей.
Получен прирост запасов золота, серебра и платины, цветных металлов, алмазов, нефти, газа и газового конденсата, бурого и каменного угля, а также подземных вод.
Якутия дала прирост запасов жидких углеводородов и угля
В Республике Саха (Якутия) прирост запасов нефти получен на месторождениях Талаканское и Среднеботуобинское (работы велись за счет средств ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Таас-Юряхнефтегаздобыча, ЗАО «Ростнефтегаз»), газа - на месторождениях Мастахское, Средневилюйское, Толонское, Среднеботуобинское, Чаяндинское (ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ОАО «Газпром», ООО «Таас-Юряхнефтегаздобыча, ЗАО «Ростнефтегаз»); конденсата - на месторождениях Мастахское, Средневилюйское, Толонское, Среднеботуобинское, Чаяндинское (ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ОАО «Газпром», ООО «Таас-Юряхнефтегаздобыча, ЗАО «Ростнефтегаз»).
В отличие от 2011 года, минувший год оказался более удачным на разведку каменного угля. Самый существенный прирост его запасов оказался в Якутии - более 2 млн т. Еще более впечатляющими оказались геологоразведочные работы на месторождениях бурого угля. Его запасы в прошлом году выросли в 3,5 раза по сравнению с итогами ГРР 2011 года. Основной прирост дала Сахалинская область, где запасы угля выросли более чем на миллион тонн (участок Шебунинский-Восточный-1).
На 216 тыс. т повышены запасы бурого угля для условий открытой разработки за счет разведки флангов Райчихинского буроугольного месторождения в Амурской области.
Больше золота и серебра, меньше платины и алмазов
В течение 2012 года геологоразведочными работами на территории Дальнего Востока более чем на 426 т увеличен запас золота. Этот показатель в 2,3 раза превысил прирост, полученный в 2011 году. 94,6% новых запасов золота было обнаружено на рудных месторождениях. Почти 330 т из общего объема, или 77,4%, обеспечили исследования, проводимые в Чукотском АО. Причем более 300 т только на одной Баимской площади месторождения Песчанка. Еще 18,7 т золота добавлено в результате ГРР на месторождении Клен.
В Якутии более 22 т рудного золота учтено на месторождении Гросс. В Амурской области суммарно - 20,6 т, крупнейшие запасы - на месторождениях Пионер (6,5 т) и на флангах Маломырского (6,3 т). На территории Хабаровского края геологоразведочные работы позволили нарастить запасы как рудного, так и россыпного золота в объеме более 24,1 т, из них 81,5% - рудного. Крупнейшие разведка дала на месторождениях Дяппе - 7,5 т, Нони - 4,9 т и Озерное - 6,3 т.
9,4 т рудного золота найдено на территории Камчатского края на участках БАМ и Хомут Озерновского золоторудного месторождения, и немногим более 3,1 т - в Магаданской области на золоторудном месторождении Ветренское (2,3 т).
Рекордными результатами завершились геологоразведочные работы на серебро.
Утвержденные в 2012 году запасы - 4561,2 т - превысили прирост 2011 года почти в 6,3 раза. 46% от общего количества новых запасов обеспечили Баимская площадь Чукотского автономного округа и месторождения Вертикальное, Гросс, Таборное, Кимпиче в Республике Саха (Якутия) - 2346 т, или 51,4% общего прироста. На Вертикальном ОАО «Прогноз» пополнило запасы свинца - на 30,5 тыс. т и цинка - на 49,6 тыс. т.
Камчатский и Хабаровский края отличились хорошим пополнением запасов шлиховой платины. В общей сложности на территории этих субъектов они выросли на 2,775 т, что на 55,8% больше 2011 года. В Камчатском крае эти показатели обеспечило ЗАО «Корякгеолдобыча» на россыпи ручья Ледяной - 481,1 кг. В Хабаровском крае - ОАО «Артель старателей «Амур» на россыпи долины ручья Кондер. На «Амур» пришелся основной объем пополнения запасов платины в ДФО.
Выше на 32%, чем в 2011 году, оказались и вновь выявленные запасы алмазов, за счет прироста россыпных алмазов на месторождении ручья Хотугу-Балаганнах в Республике Саха (Якутия).
Чукотка обеспечила округ медью, а Приморье - вольфрамом
Прирост запасов меди получен на территории Чукотского автономного округа и Республики Саха (Якутия) в объеме 3739,9 тыс. т. Из них 99,8% меди получено в пределах Баимской перспективной площади на Чукотке.
На территории Приморского края ОАО «Приморский ГОК» на месторождении Скрытое получило увеличение запасов трехокиси вольфрама в объеме более 139 тыс. т.
53,6% лицензий приходятся на благородные металлы
По данным Дальнедра, на конец 2012 года в Дальневосточном федеральном округе действовало 2336 лицензий (2254 - на начало года). Как пояснил руководитель Дальнедра Александр БОЙКО, это без учета лицензий на общераспространенные полезные ископаемые и одиночные скважины.
53,6% действующих лицензий приходятся на благородные металлы.
На втором месте по числу - лицензии на подземные пресные воды - 496 шт. А далее по степени убывания: лицензии на уголь - 136, другие твердые полезные ископаемые - 125, углеводородное сырье - 118, драгоценные камни и кристаллы - 57.
Распределение выданных лицензий неравномерно по территории ДФО. Наибольшее количество действующих лицензий числится за Магаданской областью - 581 шт., Якутией - 450 и Амурской областью - 323. Меньше всего лицензий действует в Еврейской автономной области - 66 и Камчатском крае - 88.
За 12 месяцев 2012 года в округе была выдана 641 новая лицензия и одновременно аннулировано - 559. Изъятие лицензий, по словам Александра Бойко, связано в большинстве своем с истечением сроков их действия или отказом владельцев. Из-за невыполнения условий недропользования в округе аннулировано всего 26 лицензий.
Не все аукционы состоялись
Из объявленных в 2012 году в округе 334 аукционов и конкурсов состоялось только 170. Наибольшее количество торгов было проведено в Магаданской области, где из 112 выставленных лицензий владельцев получили 60. Зато наиболее крупные торги состоялись в Республике Саха (Якутия). Это западный участок Чульмаканского месторождения, где победителем признано ИГ «Колмар».
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.
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