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Таксофоны и интернет будут в любой деревне
Конкурсы на предоставление универсальных услуг телефонной связи с использованием таксофонов и доступа к интернету пройдут в Хабаровске 25 августа. Победители первого в России эксперимента будут объявлены после 21 октября. Об этом на пресс-конференции в минувшую пятницу заявил заместитель министра информационных технологий и связи РФ Борис АНТОНЮК.
На сегодняшний день, как сообщил Антонюк, на Дальнем Востоке успешно работают более ста операторов связи и реализуются федеральные программы "Электронная Россия", "Программа модернизации передающей сети государственного телерадиовещания в РФ", "Спутниковая сеть ДВФО". Однако еще полно людей, которые ничего не слышали о таких прогрессивных новинках. 585 населенных пунктов живут без телефонной связи. Про интернет и говорить нечего. Решить эту проблему планируется с помощью механизма универсального обслуживания. Предоставлять услуги, по задумке организаторов, будут операторы связи, чьи конкурсные проекты отвечают основным условиям - быстрая реализация и наименьшие убытки. А резервный фонд, из которого будут возмещаться убытки, предполагается формировать за счет отчислений в размере 1,2% от доходов других операторов, исключая доходы от присоединения и пропуска трафика.
Услуги связи будут предоставляться по социально-ориентированным тарифам. Так, за минуту местного телефонного соединения люди будут платить 33 копейки, а за 1 МБ интернета - 2,93 руб. Таким образом, в Хабаровском крае телефоны и интернет должны появиться даже в самых глухих деревнях, и дети получат возможность смотреть мультфильмы онлайн бесплатно.
Вообще же, программа универсального обслуживания в целом по России, где 45 тыс. населенных пунктов сейчас живут без телефонов, будет реализована к 2007 году. Она предусматривает создание более 2000 точек свободного доступа в интернет сельских населенных пунктов. Однако Дальний Восток, по словам Бориса Антонюка, в числе приоритетных регионов. Уже в этом году телефонизация нагрянет в поселок Таежное Хабаровского края и поселок Горный Зейского района Амурской области. На установку там 500 номеров из федерального бюджета выделено 7 млн руб.
Сегодня по уровню оснащения фиксированными телефонными аппаратами Дальневосточный федеральный округ занимает четвертое место среди всех федеральных округов. Самые прогрессивные на Дальнем Востоке регионы: Магаданская область и Чукотка, где на 100 жителей приходится 39 телефонных аппаратов. Зато что касается сотовой связи, нет равных Хабаровскому краю. Антонюк сообщил, что здесь на 100 человек приходится 49 "мобильников".
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